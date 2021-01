Ángel Zaldívar ve a Oribe Peralta como una inspiración para ser un referente y llegar a selección mexicana

Ángel Zaldívar comentó que Oribe Peralta es una inspiración en su carrera (Foto: Cortesía/ Club Guadalajara)

Ángel Zaldívar comentó que Oribe Peralta es una inspiración en su carrera, pues ambos tuvieron un camino complicado en sus inicios en el fútbol. Recordó que el experimentado veterano rondó por varios equipos hasta que empezó a brillar con Santos Laguna en 2010.

“Tengo un claro ejemplo aquí en Chivas: Oribe Peralta. Él estuvo trabajando, estuvo en diferentes equipos, lo veía de chico y de repente ves a un Oribe Peralta empieza a repuntar, hacer goles y ser un referente. Entonces uno aspira a eso, a hacer goles, llegar a la selección, a ser referente, a ser referente y a ir a un mundial. Me inspira a poder lograrlo”, comentó en conferencia de prensa.

Vale recordar que el Cepillo, después de debutar con Monarcas Morelia en 2003, deambuló por varios equipos como León, Rayados y Chiapas. Fue hasta su segunda etapa como Guerrero cuando consiguió la titularidad, consiguiendo títulos y llamados a la selección mexicana.

Zaldívar aseguró que busca día a día “ser referente y hacer historia en un equipo” (Foto: Suhaib Salem/ Reuters)

Por esa razón, Zaldívar aseguró que busca día a día “ser referente y hacer historia en un equipo”. “Es algo estoy consciente de ello, lo busco día a día, lo sueño y estoy trabajando para eso”, apuntó.

Y es que el delantero de 27 años no ha conseguido la continuidad, a pesar de que ha estado en otros equipos como Monterrey y Puebla. Sin embargo, reiteró que está enfocado en el presente para mejorar en el futuro.

“Tengo que seguir trabajando. Hay compañeros que han tenido más continuidad y yo tengo que ser paciente. Tengo que trabajar en los entrenamientos y los minutos que me toque debo aprovecharlos al máximo”, mencionó.

El ariete mexicano habló del mal inicio de torneo del Rebaño y apuntó que han estado analizando las tres últimas actuaciones (Foto: Cortesía/ Atlético de San Luis)

A su vez, el ariete mexicano habló del mal inicio de torneo del Rebaño Sagrado. Apuntó que han estado analizando las tres últimas actuaciones y remató que deben de mejorar en la ofensiva, pues los delanteros no han podido ser certeros frente al arco.

“Todos sabemos que no ha sido un buen arranque. Tenemos que hacer un autoanálisis de lo que se ha hecho bien y de lo que se ha hecho mal. El equipo no se ha visto en esa parte ofensiva, no nos hemos conectados y eso es en lo que nos estamos enfocando para que se vea reflejado en goles”, adelantó.

Explicó que los romperedes rojiblancos tienen que, además de marcar goles, ayudar en el juego colectivo y generar llegadas al marco. “Tanto yo, como los demás delanteros, tenemos que aspirar a hacer más oportunidades de gol y concretarlas”, detalló.

Zaldívar explicó que los romperedes rojiblancos tienen que ayudar en el juego colectivo y generar llegadas al marco (Foto: Cortesía/ Atlético de San Luis)

El oriundo de Guadalajara descartó que estén cansados de la presión que hay sobre el cuadro tapatío. Aseveró que todo el plantel está comprometido para lograr los objetivos de la institución.

“Sabemos de la exigencia que tiene este club, de todo lo que representa. Sabemos que a Chivas siempre se le exige por ser el equipo grande, en esa parte estamos muy conscientes y estamos comprometidos”, anotó.

Por último, el delantero habló sobre el partido contra Juárez y lo calificó como importante por la situación que vive el club. “Es muy importante porque estamos de local, no hemos ganado y, más que preocuparnos por el rival que viene, nos enfocamos en lo nuestro. Si hacemos el nivel que Chivas está acostumbrado, podemos ganar”, finalizó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Arturo Brizio reconoció que arbitraje “acuchilló” a Cruz Azul y terminó con la polémica del triunfo de América

“Un error puede costar vidas”: Brayan Angulo llamó a los futbolistas a ser conscientes de romper el protocolo de salud

Raúl Gudiño reveló bronca en el vestidor de las Chivas tras derrota frente Atlético de San Luis

Emmanuel Gigliotti respaldó a JJ Macías, quien opinó que a un futbolista se le exige más que a un político