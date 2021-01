Arturo Brizio reconoció que arbitraje “acuchilló” a Cruz Azul y terminó con la polémica del triunfo de América

Análisis de la Comisión de Árbitros del partido de Cruz Azul y América (Video: FMF)

Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje, presentó este miércoles el complemento de su análisis de la fecha 3 del torneo Guard1anes 2021. Esto correspondiente a los partidos de Cruz Azul contra Pachuca y América vs Juárez.

Justo en estos dos encuentros hubo dos de las jugadas más polémicas de la jornada. En la primera, el directivo de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) se refirió a un tiro de esquina a favor de La Máquina.

Esto sucedió en el segundo tiempo, cuando Erick Aguirre sujetó a Adrián Aldrete, por lo que el defensor celeste cayó al pasto (65′). El silbante Edgar Allan Morales sancionó el penal de primera instancia, pero al revisar la jugada cambió su decisión.

Cruz Azul pudo aumentar su ventaja en el marcador, pero el árbitro anuló el penal (Foto: David Martínez Pelcastre/ EFE)

“El árbitro sanciona penal. El VAR sugiere la revisión en cancha. El árbitro rectificó su decisión anulando el penal. Es una decisión arbitral incorrecta”, indicó el también nazareno dos veces mundialista.

Con esta declaración, Brizio le dio la razón a los críticos que habían lamentado el error de Allan Morales. Uno de ellos fue su compañero y ahora analista deportivo, Francisco Chacón, quien fue duro al momento que sucedió la jugada.

“Min 66 partido @CruzAzulCD vs @Tuzos penal a favor de Cruz Azul, el árbitro marca perfectamente el penal, no entiendo para que lo manda llamar el VAR, es un penal clarísimo por sujetar a un adversario”, escribió en su cuenta de Twitter.

Francisco Chacón apuntó que a Cruz Azul no le debieron de anular el penal contra Pachuca (Foto: Twitter/ @pacochaconmx)

En cambio, el mandamás del arbitraje mexicano no fue tan benevolente con los Bravos, quienes perdieron la oportunidad de empatar el juego contra las Águilas. Esto porque Marcó Antonio Ortiz anuló el golazo del central Gustavo Velázquez.

En esta acción, el árbitro y el VAR se convirtieron en los protagonistas del duelo. Luego de varios minutos de incertidumbre, el silbante decidió anular la diana visitante, ya que un jugador rozó el balón y estaba en fuera de lugar (39′).

Sobre esto, Brizio explicó que el silbante, al checar todas las tomas, “se percata que efectivamente el delantero de Juárez como lo dispone la regla 11 obstruye claramente el campo visual del portero, interfiriendo en el juego”.

El árbitro Marco Antonio Ortiz y el VAR se convirtieron en los protagonistas del duelo por anular el gol de Juárez (Video: TUDN)

“Dicha interferencia es tan clara que para que pase el balón este hubiera hecho contacto con él. El árbitro rectificó su decisión sancionando fuera de juego. Es una decisión arbitral correcta”, completó.

No obstante, ahora su análisis no coincidió con el de los expertos en la materia como Felipe Ramos Rizo, también ex silbante. En su cuenta de Twitter, el analista indicó que “es increíble que revisen la jugada del gol”.

Lamentó que Marco Antonio Ortiz y el VAR tengan un “criterio tan pobre”, pues a su consideración la diana de los fronterizos era legítima. “Dónde le interfiere en la visibilidad al portero, hay más de 12 metros de distancia entre ellos y el portero se lanza a la trayectoria del balón”, agregó al mostrar una imagen de la jugada.

Felipe Ramos Rizo aseguró que el gol de Juárez contra América era legítimo (Foto: Twitter/ @ramosrizo)

A pesar de ello, el técnico Luis Fernando Tena minimizó la actuación del nazareno. Reconoció que los Bravos no tuvieron su mejor versión, por lo que América consiguió la victoria este martes.

“Hubiera sido importante un empate en el marcador, hay que dejar trabajar a los árbitros, la revisaron en el VAR, yo no he visto la jugada, pero nosotros tenemos que jugar bien sea como sea”, declaró en conferencia de prensa.

