Pollo Briseño llama la atención a futbolistas indisciplinados: “Somos personas públicas y debemos dar el ejemplo”

Las nuevas sanciones de la Liga MX por romper el protocolo de salud han provocado varias reacciones dentro del fútbol mexicano. Una de ellas fue la Antonio “Pollo” Briseño, defensor de las Chivas de Guadalajara.

El zaguero rojiblanco indicó que no está seguro si los castigos sean necesarios para que los jugadores no asistan a reuniones. Sin embargo, reconoció que los futbolistas son personas públicas que deben cuidar su imagen, pues son un ejemplo directo para la sociedad.

“Nosotros como futbolistas tenemos que aprender que no somos iguales que las personas comunes y corrientes. Somos un ejemplo para la sociedad y no podemos decir que estamos en nuestra hora para divertirnos. No podemos divertirnos de esa manera porque somos figuras públicas”, comentó en conferencia de prensa.

El central de 26 años coincidió con su compañero José Juan Macías, quien este lunes lamentó que a los futbolistas se les exige más que a un político. No obstante, el Pollo señaló que al estar en esa situación deben de ser cuidadoso con su imagen.

“Somos personas públicas, personas de ejemplo y nos están viendo constantemente. Se le exige más a un futbolistas que a cualquier otro tipo de personas, entonces creo que si estamos en ese foco debemos dar el ejemplo”, anotó.

Por último, recordó que el mundo atraviesa por momentos complejos derivados de la pandemia de COVID-19. Por ello, llamó a sus compañeros de profesión a seguir dando un buen ejemplo para la población en general.

“Uno como futbolista debe de dar esa labor social para que todo mundo comprenda que no estamos en una situación de vacaciones. En este momento es encerrarte, estar en tu casa con tu familia y ya vendrán las vacunas, pero en este momento es una medida muy buena que entienda que nosotros somos los que le debemos de dar el ejemplo a la sociedad”, finalizó.

Vale recordar que, debido al brote de COVID-19 en el partido entre Monterrey y América, la Liga cambió la logística de su protocolo de salud. El organismo señaló que cada equipo deberá de hacer exámenes de detección del virus cada 10 días y añadió una sanción a quien no cumpla con el protocolo de salud, multa que podría llegar hasta los 100,000 pesos mexicanos.

Y es que también ha habido casos donde los futbolistas no respetan las medidas de distanciamiento social, como el de Jonathan Rodríguez de Cruz Azul y Alan Mozo de Pumas, quienes fueron captados en diferentes reuniones sociales. Por ello, ambas directivas aseguraron que sus jugadores fueron sancionados de manera interna.

A esto se le suma que México pasa por momentos complicados debido al aumento de casos en el país. De acuerdo con el último reporte, la Secretaría de Salud (SSa) informó que en el país hay 1,771,740 casos positivos acumulados y 150,273 muertes por coronavirus.

En el frente de vacunación, la nación acumula 642,105 dosis aplicadas en toda la República hasta el 25 de enero de 2021. Del total, 28,715 personas, la abrumadora mayoría personal de salud de primera línea en el combate contra el coronavirus, ya recibieron las dos dosis necesarias. El resto, 613,390, recibieron la primera.

