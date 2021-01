Qué fue de los implicados en el caso Salvador Cabañas: la “Barbie”, el “JJ” y la ex mujer del goleador caído en desgracia

EFE 162

Ya pasaron once años desde el intento de asesinato que le cambió la vida a Salvador Cabañas: el 25 de enero de 2010 el futbolista paraguayo se desplomó en el baño de un bar de Ciudad de México tras recibir un disparo en la cabeza.

Esa noche el ídolo del América fue a un bar junto a su mujer y su cuñado a tomar unas copas. En un momento, se dirigió al baño, se encontró con un conocido narcotraficante, José Jorge Balderas Garza, alias “El JJ”, quien supuestamente empezó agredirlo y le disparó un balazo en la cabeza.

Aunque el ex futbolista logró rehabilitarse con el paso de los años, todavía tiene alojada la bala que casi lo mata en alguna parte de su cabeza. Esto debido al peligro que corría su vida si le era extraído el proyectil. “El balazo que recibí hizo que perdiera parte de la vista del ojo izquierdo, veo muy borroso. Todo mi lado izquierdo es más débil que el derecho, es triste porque nunca me voy a recuperar de eso”, remarcó el paraguayo.

La versión del JJ

José Jorge Balderas Garza, El JJ. Amigo del narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, La Barbie (Foto: Archivo)

Existen varias versiones sobre lo que ocurrió aquella noche fatídica para el jugador. De acuerdo con declaraciones del propio “JJ”, Cabañas habría iniciado el pleito en el baño del bar y el escolta del narcotraficante, alias “El Contador”, habría sido quien le disparó en la cabeza al futbolista.

“Cuando salí él estaba ahí obstruyendo el paso y le pegué y le dije ‘con permiso’, y no me hizo caso. Entonces me atravesé y lo rocé y me tiró un golpe, ahí fue donde también me molesté y le reclamé. Ya vi que era él y traté de calmar la situación, pero pues el amigo andaba muy borracho y agresivo, y luego pues ya peleamos y entró ‘El Contador’, y le dieron un balazo al amigo”, conto “El JJ” durante una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola.

Sin embargo, la versión del escolta es otra. Tiempo después del incidente, cuando fue detenido, “El Contador” relató que Balderas Garza amenazó a Cabañas diciéndole: “soy el que te va dar en la madre”. Y segundos después le disparó al futbolista.

José Jorge Balderas Garza “El JJ”, acusado de haber disparado en contra del futbolista paraguayo Salvador Cabañas en una discoteca (Foto: Cuartoscuro)

El narcotraficante llegó afirmar que tras la agresión contra Cabañas, le puso precio a la cabeza de su escolta por temor a una traición. Aunque las sospechas apuntan a que en realidad lo hizo para tratar de silenciar a su ex guardaespaldas.

El propio Cabañas identificó a Balderas Garza como su agresor, luego de tener una discusión en el baño del bar.

Hoy el “JJ” cumple una sentencia de 20 años de prisión, que le fue impuesta en febrero de 2019, por delitos contra la salud.

La Barbie

Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie” (Foto: AP)

“El JJ” pertenecía a la red de narcotráfico que lideraba Édgar Valdez Villarreal, mejor conocido como “La Barbie”, una figura importante en el cártel mexicano Beltrán Leyva, y quien reveló importantes detalles sobre el caso durante un interrogatorio que le hicieron las autoridades.

El capo aseguró que Cabañas y “El JJ” eran amigos.

“Habló conmigo, de lo que había pasado, le tuve que decir que no anduviera en la calle, así lo que contó él así pasó. Yo me doy cuenta hasta el otro día, porque fue en la madrugada, lo regañé pero ya había hecho las cosas, lo que había hecho; eran amigos ellos dos, pero ese día andaba de malas Cabañas, comenzaron a alegar”, dijo en esa entrevista.

A su vez, “La Barbie” dijo en su declaración cuando fue detenido por la Policía Federal, que había escondido al “JJ” tras lo sucedido en el Bar Bar: “después lo metí a una oficina mía en Atizapán, ahí estuvo como tres meses”.

Para octubre de 2010, La Barbie fue arrestado.

La ex esposa

La ex mujer de Salvador Cabañas, María Lorgia, fue captada hace unos meses trabajando como intermediaria de una casa de cambio en Paraguay.

La ex pareja del jugador reconoció que se quedó sin dinero y por eso decidió salir a la calle a trabajar en el mercado de intercambio de dólares.

A los 33 años, ya retirado Cabañas de las canchas, trató de recomponer su vida trabajando en una panadería familiar que logró regalarle a su padre con el poco dinero que le quedó tras su divorcio.

“Mi hijo es doble víctima. Fue víctima aquel 25 de enero cuando un criminal le disparó a matar. Hoy es víctima de su ex mujer, de su propio abogado y su ex representante. Le quitaron todo lo que ganó con su esfuerzo personal. Es muy injusto y ya no se puede callar lo que están haciendo”, dijo el padre del futbolista durante la entrevista.

