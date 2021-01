Escándalo en Croacia: renunció el DT durante una nota en vivo tras la derrota ante Argentina en el Mundial

Lino Cervar decidió renunciar: Croacia todavía debe jugar contra Dinamarca el lunes

Croacia era una de las selecciones que arribó a este Mundial de Handball con el peso de pelear por el título. La sorpresiva derrota ante Argentina lo dejó al borde de la eliminación y generó un sismo: el entrenador Lino Cervar renunció a su cargo segundos después de la caída durante una entrevista televisiva desde el campo de juego.

“Nadie está feliz de perder. Hoy no jugamos bien. Estoy muy sorprendido. Esperaba que estuviéramos bien. Es una decepción. Tengo que asumir la responsabilidad pase lo que pase. Es inadmisible para mí. Creo que es mejor que alguien me reemplace, no estoy listo para ir más lejos. Di mucho compromiso. Lideré a la selección nacional en 250 apariciones”, disparó ante las cámaras de televisión el coach de 70 años que comandó a Croacia entre 2002 y 2010, para retomar el cargo en el 2017 nuevamente.

La noticia es un baldazo de agua fría para un equipo que en el 2020 fue subcampeón europeo tras caer en la final contra España por 22-20. En esta Copa del Mundo igualó con Japón (29-29), superó a Angola (20-28), se impuso sobre Qatar (26-24), triunfó sobre Baréin (28-18) y recibió una inesperada caída ante Argentina (23-19). “Lamento irme así, pero la decisión es definitiva. Que sea un mensaje para los que vendrán, apoyaré al nuevo técnico y a la selección, pero no creo que se debiera haber jugado así”, aseguró ante las cámaras de la emisora RTL.

Cervar, de 70 años, es todo un símbolo del deporte en Croacia (Foto: Reuters)

Lo llamativo del caso es que los croatas todavía tiene chances de seguir en el certamen si el lunes vencen a Dinamarca y Argentina no supera a Qatar. Los ganadores de las cuatro zonas clasificarán a cuartos de final donde ya están Hungría y España. Cervar, de todos modos, aclaró que estará presente en ese encuentro pero no guiará al plantel en los Juegos Olímpicos ni en las competencias posteriores.

“La selección nacional fue creada hace 20 años para luchar por cada balón, yo soy el primero en cargar con la responsabilidad y no me escapo de ella. No pensaré en esta decisión, siempre he mantenido altos estándares. Un nuevo hombre debería hacerse cargo de la selección nacional”, insistió Cervar en declaraciones que replicaron los medios locales N1 y Klix.

Los croatas fueron campeones del mundo por única vez en esta disciplina durante el 2003 tras superar a Alemania en la final. ¿Quién era el entrenador? Lino Cervar. También fue el artífice del subcampeonato del mundo en el Mundial 2005. “Un equipo no puede jugar así un partido tan importante como este. Eso me decepcionó. No estoy enojado con nadie, no culpo a nadie. Asumo mi parte de responsabilidad, necesito ser reemplazado después del Mundial”, sentenció.

