“Me da vergüenza”: el Tito Villa explotó contra Jonathan Rodríguez por indisciplina en Cruz Azul

Emanuel “Tito” Villa, uno de los ídolos de Cruz Azul, explotó contra otra gran estrella del equipo: Jonathan “Cabecita” Rodríguez (Foto: Rodolfo Angulo/ Cuartoscuro)

Emanuel “Tito” Villa, uno de los ídolos de Cruz Azul, explotó contra otra gran estrella del equipo: Jonathan “Cabecita” Rodríguez. Esto por la polémica de hace una semana, donde fue captado en una fiesta sin respetar las medidas contra el COVID-19.

El ex futbolista indicó que es vergonzosa la actitud que tuvo el delantero charrúa, al que hace unos meses elogió por su campeonato de goleo en la Liga MX. Aseguró que sus acciones son peligrosas, debido a la situación que vive el mundo por la enfermedad.

“El tema del Cabecita me da vergüenza ajena. Parece un video estando lejos de los que conlleva el tema COVID-19 y lo que me resulta raro es que está vestido con los colores del Cruz Azul. Y si fue previo a una competencia sería peligroso”, señaló el también analista en una entrevista con W Deportes.

Mikel Arriola apuntó que La Máquina debería iniciar una carpeta de investigación ante la Comisión Disciplinaria (Foto: Omar Martinez/ Reuters)

Otro de los que criticó al ariete sudamericano fue Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX. Apuntó que La Máquina debería iniciar una carpeta de investigación ante la Comisión Disciplinaria del organismo que preside.

“Un jugador está rompiendo la concentración de un club, y lo vemos en una situación de indisciplina, procede que el club haga la investigación y genere sanciones internas y si el club lo considera pertinente, presenta una carpeta ante la Comisión Disciplinaria”, aseguró el directivo en entrevista con TUDN.

Vale recordar que Cruz Azul está analizando un castigo para la estrella de su equipo. El club aseguró que nadie podrá estar por encima de la institución, por lo que todos los jugadores deberán cumplir con los lineamientos impuestos por la directiva.

Video donde Rodríguez está en una supuesta fiesta con la ropa de concentración (Video: Especial)

Por medio de un comunicado, el equipo celeste se pronunció sobre el video que circula en redes sociales donde se ve al ariete charrúa en una supuesta fiesta. “Ningún integrante está o podrá estar por encima de los reglamentos de conducta de nuestra institución”, sentenciaron.

Anotaron que Rodríguez actuó de manera irresponsable y contraria a los valores mencionados. “Les podemos decir que la Directiva está analizando la falta para sancionar al jugador conforme al Reglamento Interno”, completaron.

Y es que el sábado pasado los de La Noria sorprendieron en su cuadro titular que enfrentó al Puebla. Además de las ausencias de Pablo Aguilar y Luis Romo por lesión, tampoco estaba el Cabecita en el 11, a pesar de que fue el goleador del torneo pasado.

Cruz Azul está analizando un castigo para la estrella de su equipo (Foto: Francisco Guasco/ EFE)

Fue entonces que comenzó a circular el video en redes sociales, donde Rodríguez está en una supuesta fiesta con la ropa de concentración. Sin embargo, ni el club ni el jugador no aclararon si fue previo a su primer enfrentamiento de la temporada en el Estadio Azteca.

En el video, de pocos segundos de duración, se puede observar que Jonathan está en lo que aparenta ser un departamento acompañado de al menos de otro hombre y dos mujeres. Además de que estaban sin cubrebocas o sana distancia, se puede apreciar que había bebidas alcohólicas en la reunión.

Juan Reynoso, estratega de La Máquina, se mostró sorprendido por la polémica en torno a su delantero estrella. Rechazó que la ausencia del Cabecita fuera un castigo por la presunta fiesta y explicó que su salida del cuadro titular se debió a una fatiga que arrastró del partido anterior contra Santos Laguna.

Juan Reynoso, estratega de La Máquina, se mostró sorprendido por la polémica en torno a su delantero estrella (Foto: Twitter/ @CruzAzulCD)

“Lo de Cabecita terminó con una fatiga importante el día de Torreón, no trabajó al parejo toda la semana y por eso hoy salió al banco. No tengo redes sociales, no tengo certeza de nada, mientras no tenga certeza es difícil opinar sobre una situación que uno puede poner en tela de juicio la responsabilidad de un jugador”, declaró en conferencia de prensa el sábado pasado.

Reiteró que no podía dar una opinión de un video que no había visto hasta ese momento, pero adelantó que nadie está libre de castigos por ese tipo de faltas. Además, se mostró molesto por las reiteradas preguntas de la prensa por el mismo tema y no de la derrota que sufrieron contra su ex equipo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Diego Cocca ve a Tigres como una motivación para terminar con malos resultados del Atlas

Alex Castro fue víctima de la “limpia” en Cruz Azul y fichó con Atlético Nacional de Colombia

Brote de coronavirus en el Club América: Memo Ochoa, Nicolás Benedetti y Richard Sánchez dieron positivo

Atlético de San Luis sabe de la urgencia de Chivas por una victoria, pero quiere dar la sorpresa