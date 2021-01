Alex Castro víctima de la “limpia” en Cruz Azul y ficha con Atlético Nacional

El colombiano Alex Castro, después de un gris paso por México, regresará a su país con Atlético Nacional (Foto: Cuartoscuro)

Cruz Azul continúa con la limpia del plantel y este jueves tuvieron otra baja más para el torneo Guard1anes 2021. El colombiano Alex Castro, después de un gris paso por México, regresará a su país con Atlético Nacional.

Por medio de su cuenta oficial de Facebook, el equipo de Sudamérica dio a conocer que consiguieron fichar al extremo a préstamo por un año. Señalaron que se realizará los exámenes médicos para poder jugar de nuevo en su país natal.

“¡Alex Castro llegará a Medellín en las próximas horas para realizarse los exámenes médicos respectivos y poder así vestirse de verde! El delantero colombiano llega procedente del Cruz Azul de México a préstamo por un año con opción de compra”, escribieron.

El equipo que dirige Juan Reynoso sigue sin tener refuerzos a pesar de la falta de resultados (Foto: Twitter/ @CruzAzulCD)

Y es que el futbolista de 26 años no cumplió con las expectativas de La Máquina, a pesar de estar en el equipo desde hace más de un año. En apenas dos torneos sumó 399 minutos en nueve encuentros, entre la Liga MX y la Liga de Campeones de la Concacaf.

Con esto, Castro se une a la lista de bajas de La Noria para este semestre. Las demás fueron la del joven mexicano Daniel López Valdez (Necaxa), el ecuatoriano Jonathan Borja (terminó su préstamo con el equipo) y el argentino Milton Caraglio (Atlas).

A su vez, en las próximas semanas podría haber una salida más. Se trata del uruguayo Pablo Cepellini, quien ha tenido poca participación en la cancha desde que llegó a México con el cuadro cementero a finales de 2019.

Eduardo Méndez, presidente del Independiente de Santa Fe, admitió el interés del club colombiano en fichar al mediocampista charrúa para sumarlo como refuerzo de la plantilla. “Estamos a la espera de la respuesta de Cruz Azul para ver si hacemos el esfuerzo económico por Pablo Cepellini”, comentó en una entrevista con Planeta Fútbol de la cadena de radio Antena 2.

Cruz Azul cayó contra Santos Lagunas y contra el Puebla, situación que aumenta las alarmas en La Noria (Foto: Cortesía/ Club Santos)

Mientras tanto, el equipo que dirige Juan Reynoso sigue sin tener refuerzos a pesar de la falta de resultados. Sin embargo, hay tres jugadores que regresaron de sus préstamos y que podrían ocupar un lugar en la plantilla.

Se trata de los argentinos Walter Montoya (Racing) y Pol Fernández (Boca Juniors), así como del ecuatoriano Brayan Angulo (Xolos). No obstante, en la página de la Liga MX aún no aparecen como registrados con el equipo celeste para la presente campaña.

Vale recordar que Cruz Azul no ha podido sumar puntos en el inicio del campeonato. Cayeron contra Santos Lagunas de visitantes (1-0) y contra el Puebla en el Estadio Azteca (0-1), situación que aumenta las alarmas en La Noria.

Cruz Azul en menos de 10 días vivió un terremoto que cimbró a la institución celeste (Foto: Reinhold Matay/ USA TODAY Sports)

Además, vienen de un terremoto que cimbró a la institución celeste el año pasado. Todo empezó en las semifinales del torneo pasado cuando los Pumas eliminaron a los cementeros, a pesar de que tenían una desventaja de cuatro goles en el partido de ida.

Tras la dolorosa e histórica derrota, el grupo que ahora dirige la Cooperativa La Cruz Azul mandó un mensaje al equipo apelando a la “falta de amor a la camiseta”. La declaraciones de los dirigentes molestó al entrenador Robert Dante Siboldi, quien renunció a su cargo por respeto a sus jugadores y cuerpo técnico.

Sin timonel y con la moral en el suelo, los de La Noria asistieron a Orlando, Florida, para encarar los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. Aunque iniciaron ganando el encuentro, Los Angeles FC lograron superar a La Máquina y pasar a la final contra los Tigres de la UANL.

A esto se le sumó que desde hace 23 años los celestes no consiguen el título de Liga. Además, el conflicto dentro de la Cooperativa parece no tener final, ya que no han nombrado un director general de la empresa dueña del club deportivo.

