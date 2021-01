Guillermo Almada despejó las críticas y aseguró que Santos Laguna ha demostrado ser competitivo

Guillermo Almada defendió a su equipo de las críticas que le dan un voto de confianza (Foto: Cortesía/ Club Santos)

Luego de la victoria sobre Tigres (2-0), Guillermo Almada defendió a su equipo de las críticas que le dan un voto de confianza. Aseguró que Santos Laguna ha demostrado ser competitivo, a pesar de los sinsabores de la derrota.

“Más allá de jugar bien o mal, hemos demostrado que somos competitivos, pero eso nos da fortaleza y ganas para seguir trabajando. Respetamos todas las opiniones, pero, como le digo a los jugadores, en la cancha son 11 contra 11”, indicó en conferencia de prensa.

A pesar del joven plantel de los Guerreros, el entrenador uruguayo anotó que confía en el proceso formativo del club. Reconoció que no son los favoritos para salir campeón, pero recordó que siguen dando pasos para acercarse a la meta.

“Soy optimista por naturaleza. Creo y confío en el trabajo, a pesar del joven plantel que tenemos. Sabemos que vamos a encontrar dificultades, que no somos los favoritos, pero en esa tarea estamos”, mencionó.

El timonel aseguró que Santos Laguna ha demostrado ser competitivo, a pesar de los sinsabores de la derrota (Foto: Cortesía/ Club Santos)

Vale recordar que los de La Comarca en los últimos torneos han dejado salir a jugadores importantes como el argentino Julio Furch o Jonathan Orozco. Sin embargo, han suplido las bajas con hombres de la cantera como el caso de Eduardo Aguirre o Carlos Acevedo.

Por ello, el timonel charrúa admitió que han tenido una mejoría en el campo de juego. “Tenemos que seguir evolucionando. Estamos confiados en el proceso y es quizá una virtud de confiar en mi trabajo por lo que los jugadores están respondiendo”, completó.

Sobre la victoria, Almada anotó que los tres puntos son más valiosos por la calidad de rival que tuvieron en frente. Aunque comentó que no le gustó el accionar de sus pupilos en el primer tiempo, aseguró que mejoraron para la segunda mitad.

“Fue un triunfo muy importante y es un rival que dignifica mucho la victoria. El primer tiempo no me gustó y en segundo mejoramos con los cambios, tuvimos mejor precisión y aprovechamos las oportunidades que tuvimos”, declaró.

A pesar del joven plantel de los Guerreros, el entrenador uruguayo anotó que confía en el proceso formativo del club (Foto: Cortesía/ Club Santos/ Jos Alvarez/ JAM MEDIA)

El sudamericano señaló que le gustaría que sus futbolistas cometieran menos errores en el campo de juego, pero recordó que los felinos son un gran equipo. Anotó que han conseguido varios títulos de la mano de Ricardo “Tuca” Ferretti.

“Indudablemente que sí. Uno quiere jugar bonito y mejor, pero a veces tenemos un rival que hace lo suyo y nos limita. Muchos son grandes futbolistas en la liga mexicana, que han jugado mucho tiempo juntos con el Tuca y han logrado muchos campeonatos”, mencionó.

A su vez, no quiso dar calificaciones a sus jugadores, pero aseveró que todos hicieron un buen trabajo. “Sería injusto con alguno. Uno en lo que se fija en el juego colectivo y lo que no nos gusta son las cosas que no salen bien”, acotó.

Almada elogió a Juan Otero, quien abrió el marcador para Santos en este encuentro (Foto: Cortesía/ Club Santos)

Por último, elogió a Juan Otero, quien abrió el marcador para Santos en este encuentro. Aunque el extremo tiene unas semanas en México, se ha acoplado al funcionamiento del equipo y se ha ganado la confianza de Almada para estar en el 11 titular.

“Juan vino a complementar una característica que nos falta. Sufrimos todo el torneo anterior y espero que en este llenemos eso que nos faltó. Se ha adaptado bastante bien y destaco su fortaleza para adaptarse rápidamente”, finalizó.

