El Shenzen FC de China, posible destino de Jonathan Rodríguez tras indisciplina en Cruz Azul

Parece que Jonathan “Cabecita” Rodríguez tiene las horas contadas en Cruz Azul y en la Liga MX. Luego de la indisciplina que se dio a conocer el fin de semana, el delantero podría llegar a un equipo de la Liga de China.

De acuerdo con Marca Claro, el club Shenzen FC estaría dispuesto a ofrecer USD seis millones por los servicios del máximo anotador de la temporada pasada de la Liga MX. El diario señala que la directiva celeste estaría dispuesta a negociar con el equipo asiático por el escándalo.

Esto coincide con la información de ESPN, quien apuntó que el agente del uruguayo aseguró que tienen acercamientos de Rusia y de China. Sin embargo, el medio aclaró que no han hecho una oferta formal por el ariete en La Noria.

Vale recordar que Cruz Azul está analizando un castigo para la estrella de su equipo, involucrando en un escándalo. El club aseguró que nadie podrá estar por encima de la institución, por lo que todos los jugadores deberán cumplir con los lineamientos impuestos por la directiva.

Por medio de un comunicado este domingo, el equipo celeste por fin se pronunció sobre el video que circula en redes sociales donde se ve al ariete charrúa en una supuesta fiesta. “Ningún integrante está o podrá estar por encima de los reglamentos de conducta de nuestra institución”, sentenciaron.

Anotaron que Rodríguez actuó de manera irresponsable y contraria a los valores mencionados. “Les podemos decir que la Directiva está analizando la falta para sancionar al jugador conforme al Reglamento Interno”, completaron.

Y es que el sábado pasado los de La Noria sorprendieron en su cuadro titular que enfrentó al Puebla. Además de las ausencias de Pablo Aguilar y Luis Romo por lesión, tampoco estaba el Cabecita en el 11, a pesar de que fue el goleador del torneo pasado.

Fue entonces que comenzó a circular el video en redes sociales, donde Rodríguez está en una supuesta fiesta con la ropa de concentración. Sin embargo, ni el club ni el jugador no aclararon si fue previo a su primer enfrentamiento de la temporada en el Estadio Azteca.

En el video, de pocos segundos de duración, se puede observar que Jonathan está en lo que aparenta ser un departamento acompañado de al menos de otro hombre y dos mujeres. Además de que estaban sin cubrebocas o sana distancia, se puede apreciar que había bebidas alcohólicas en la reunión.

Juan Reynoso, estratega de La Máquina, se mostró sorprendido por la polémica en torno a su delantero estrella. Rechazó que la ausencia del Cabecita fuera un castigo por la presunta fiesta y explicó que su salida del cuadro titular se debió a una fatiga que arrastró del partido anterior contra Santos Laguna.

“Lo de Cabecita terminó con una fatiga importante el día de Torreón, no trabajó al parejo toda la semana y por eso hoy salió al banco. No tengo redes sociales, no tengo certeza de nada, mientras no tenga certeza es difícil opinar sobre una situación que uno puede poner en tela de juicio la responsabilidad de un jugador”, declaró en conferencia de prensa el sábado pasado.

Reiteró que no podía dar una opinión de un video que no había visto hasta ese momento, pero adelantó que nadie está libre de castigos por ese tipo de faltas. Además, se mostró molesto por las reiteradas preguntas de la prensa por el mismo tema y no de la derrota que sufrieron contra su ex equipo.

