La gemela de Eugenie Bouchard reveló el lado oculto de la tenista: “Ella es casi una extraña para mí”

Eugine y Beatrice se ven dos veces al año

Eugenie Bouchard es una de las tenitas más populares del circuito de la WTA aunque no tanto por sus actuaciones en el court, las cuales la han depositado por debajo del top 100, sino por su simpatía en las redes sociales. Allí ostenta más de dos millones de seguidores y suele mostrarse muy simpática, aunque con algunos de sus familiares no tiene la misma afinidad. Quien por primera vez habló sobre ella fue Beatrice, su hermana gemela, quien reveló un lado oculto de la jugadora, al menos para gran parte del público.

La blonda de 26 años que se diferencia apenas en 6 minutos de tiempo de vida de su hermana, contó al portal Blick que su relación con la deportista es más distante de lo que cualquiera pudiese imaginar. Pese a haber compartido el vientre de su madre durante 9 meses y transitar juntas gran parte de su infancia, al cumplir los 10 años se separaron y nunca volvieron a ser unidas.

“Definitivamente no somos una familia simple, feliz y perfecta. Cualquier cosa menos eso. Nuestros padres se divorciaron, no estaban contentos el uno con el otro. Genie se quedó con mi madre. Yo y mis hermanos, Charlotte y William, con mi padre. Así que crecimos por separado”, explicó Beatrice. Con el tiempo la lejanía desgastó en vínculo hasta llegar a esta instancia: “Es muy divertido. Conozco a una trabajadora de una la tienda mejor que mi hermana gemela”.

Beatrice Bouchard publica imágenes en sus redes sociales disfrutando de diversas partes del mundo

“Todavía es así hoy, nada perfecto. Solo la veo dos veces al año desde que tenemos 10 años. Por lo tanto, la gente del supermercado está más cerca de ella que de su propia hermana gemela. Es una locura. Ella es casi una extraña para mí”, insistió.

Lo más curiosos es que ha habido intentos de su parte por acercarse a Eugenie, pero todo fue en vano: “Cuando quise verla en Wimbledon me dijo que me comprara una entrada”. Es que la jugadora canadiense supo estar en la posición número 5 del ranking de la WTA en 2014, pero no quiso que Beatrice sea parte de aquellas semanas de gloria.

Pese a esto, la joven se mostró orgullosa de la vida que lleva sin la ayuda de su hermana: “Estudié, y tengo una vida que vivir”, además aseguró estar feliz de poder trabajar para afrontar económicamente todos sus viajes: “¿Quién hubiera pagado eso? Genie no pagó nada. La gente probablemente piense: ‘Ve con tu hermana, te llevará a todos lados’. Pero no, mi hermana no me ha llevado a ningún lado”.

Bpouchard es actualmente la número 141 del ranking de la WTA (Reters)

Eugenie Bouchard, 141 del ranking de la WTA, expresó el año pasado su deseo de conseguir un novio para atravesar la cuarentena a través de las redes sociales, y un mes después sorprendió al aceptar nuevamente una cita de uno de sus seguidores. Tal como lo hizo allá por 2017, cuando tuvo un encuentro con un desconocido con el que hizo una apuesta en el Super Bowl LI, en 2020 aceptó repetirlo pero con la intención de luchar contra el COVID-19.

Según informó The Sun, primero ‘Genie’ Bouchard contó que cuando escribió en Twitter que quería una pareja para pasar el confinamiento, su agente recibió una ola de “currículums” de aspirantes. La charla transcurrió y un usuario que asistía al vivo llamado Bob no paraba de publicar comentarios que revelaban su “amor” por la deportista. La charla dio un giro inesperado cuando este hombre ofreció USD 500 para tener una cita con la tenista. En ese momento, Allie LaForce dijo que se necesitaban al menos USD 2.600 para entregar abastecer de comida a los trabajadores de los hospitales que luchan contra el coronavirus y que podría usarse ese dinero para hacer una donación a nombre de Bouchard.

Este usuario llamado Bob no dudó en hacer la donación, por lo que ‘Genie’ aceptó tener una cita con él, incluso diciéndole a Alli LaForce que todo había sido una gran idea. “También me estás ayudando, siendo como cupido para mí porque claramente necesito un novio. Así que estoy de acuerdo, sí, por supuesto. Quiero ser parte de esto”, remarcó la tenista. Lo insólito fue el pedido que la ex subcampeona de Wimbledon le hizo a su nuevo pretendiente: que trajera papel higiénico. Y Bob no solamente aceptó, también subió la apuesta, diciendo que agregaría USD 1000 si Bouchard le ordenaba comida con acento británico durante la cita.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Eugenie Bouchard aceptó otra vez tener una cita con un desconocido de las redes sociales y le hizo un insólito pedido

El encuentro entre Eugenie Bouchard y un fan que se tatuó su rostro