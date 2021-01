César Huerta, tras su regreso a Chivas, busca un lugar en la selección mexicana para ir a Tokio 2020

César Huerta tiene sus objetivos claros ahora que regresó a las Chivas de Guadalajara (Foto: Cortesía/ Club Guadalajara)

César “Chino” Huerta tiene sus objetivos claros ahora que regresó a las Chivas de Guadalajara como uno de los refuerzos para el Guard1anes 2021 de la Liga MX. Uno de ellos es representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y volver a conseguir una medalla de oro como en Londres 2012.

“Chivas siempre tiene que ser la base de la selección porque en Chivas juegan los mejores mexicanos. Somos la base de la selección que va a ir a los Juegos Olímpicos y tengo mucha ilusión de hacer las cosas bien para poder ganarme un lugar en los olímpicos y hacer historia a nivel internacional”, comentó en conferencia de prensa este miércoles.

El joven delantero aseguró que en el cuadro tapatío están los mejores prospectos para la selección mexicana absoluta. “Sin duda alguna, por algo somos seleccionados y tenemos que demostrarlo en el rectángulo verde”, indicó.

A su vez, el jalisciense de 20 años habló de su regreso al club que lo formó. Luego de su experiencia en Monarcas Morelia y Mazatlán FC, apuntó que debe aprovechar la oportunidad para ganarse un lugar en el 11 titular.

El joven delantero aseguró que en el cuadro tapatío están los mejores prospectos para la selección mexicana (Foto: Cortesía/ Club Guadalajara)

“Esta oportunidad que tengo como canterano la tengo que aprovechar muy bien y tengo que abrirle puertas a los jóvenes que vienen con la ilusión de estar algún día en Primera División”, declaró el juvenil.

El ariete señaló que ha madurado tras su paso fuera del Rebaño Sagrado, por lo que ahora llega con una mejor versión de sí mismo. Además, señaló que ha trabajado duro para su regreso con la plantilla tapatía.

“Ahí te pones a analizar. Tienes que sacar las buenas cosas que te van sucediendo del día a día y creo que fue una buena decisión. Más allá de una decisión, trabajé para que este regreso se pudiera dar”, expresó.

A pesar de ello, Huerta descartó que los canteranos que regresan, como su caso o el de José Juan Macías, tengan mayor visibilidad fuera de Chivas. Recordó el desempeño de Fernando Beltrán, quien salió de las fuerzas básicas y pelea por un lugar en el 11 de Víctor Manuel Vucetich.

Huerta quiere representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y volver a conseguir una medalla de oro (Foto: Cortesía/ Club Guadalajara)

“Hay casos diferentes. Hay canteranos que les toca salir porque tienen que seguir creciendo en otro lado y hay casos como el de Beltrán que no ha salido. Son procesos diferentes, pero la dificultad es la misma”, explicó.

Por último, el romperedes reconoció que su regreso con los rojiblancos tiene más peso por ser canterano y refuerzo. Sin embargo, aseveró que está trabajando para tener un mejor desempeño que en el torneo pasado, donde fue la sensación del equipo sinaloense.

“La responsabilidad y el compromiso siempre va a ser el mismo, esté donde esté. Hoy me toca estar en Chivas, en la institución que me formó, y ese compromiso es doble. Me estoy preparando para seguir trascendiendo”, finalizó.

Vale recordar que el Chino podría tener sus primeros minutos este viernes 8 de enero, cuando las Chivas se midan contra el Puebla. El encuentro será en el Estadio Cuauhtémoc a las 19:30 horas (tiempo del centro de México) y la transmisión televisiva estará a cargo de la cadena TV Azteca.

