“Esperamos a un Cruz Azul con gran nivel”: Almada y Santos no se confían de la incertidumbre que vive La Máquina

Guillermo Almada se mostró precavido en la previa del debut de Santos ante Cruz Azul en el nuevo torneo de la Liga MX (Foto: Cortesía/ Club Santos)

Luego del huracán decembrino, Cruz Azul regresará este domingo a la Liga MX a marchas forzadas. Sin embargo, Guillermo Almada, técnico de Santos Laguna, no está confiado por toda la incertidumbre que envuelve a La Máquina.

“Es un arma de doble filo porque a veces los futbolistas sacan fuerza de donde no las hay por todas las expectativas del periodismo deportivo y por la llegada de un nuevo técnico (Juan Reynoso). Pero partamos de la base que Cruz Azul tiene una gran plantilla, con un gran nivel y con grandísimos futbolistas”, indicó el estratega en conferencia de prensa.

A pesar de que la institución cementera no pasa por sus mejores momentos, el estratega verdiblanco aseguró este martes que sus rivales del domingo son uno de los favoritos al título. Además, recordó que, a pesar de la falta de refuerzos, llegaron los argentino Pol Fernández y Walter Montoya al terminar sus respectivos préstamos.

Laguneros y celestes volverán a las canchas en este 2021 el próximo domingo 10 de enero (Foto: José Méndez/ Archivo)

“Si me preguntas a mí, indudablemente Cruz Azul está entre los favoritos por la integración de los jugadores que tiene. Si todavía faltaba lo que tenía, les llegó Pol Fernández y jugadores que han potenciado más a Cruz Azul”, mencionó.

El uruguayo reiteró que los de La Noria tienen un plantel fuerte que puede competir en los primeros lugares. Además, descartó que la reciente llegada de Reynoso al banquillo cementero sea una desventaja para sus rivales.

“Tiene una plantilla con gran nivel que no se les va olvidar jugar al fútbol. Un entrenador siempre que llega intenta acoplar todas esas cosas. Reynoso ha hecho una gran campaña con Puebla y es un entrenador que conoce a la institución, así que esperamos a un Cruz Azul con gran nivel”, sentenció.

Cruz Azul viene de una dolorosa e histórica eliminación en la semifinal del torneo liguero del semestre pasado (Foto: Henry Romero/ Reuters)

Y es que el técnico peruano llegó a Cruz Azul luego de un terremoto que cimbró a la institución celeste. Todo empezó en las semifinales del torneo pasado cuando los Pumas eliminaron a los cementeros, a pesar de que tenían una desventaja de cuatro goles en el partido de ida.

Tras la dolorosa e histórica derrota, el grupo que ahora dirige la Cooperativa La Cruz Azul mandó un mensaje al equipo apelando a la “falta de amor a la camiseta”. La declaraciones de los dirigentes molestó al entrenador Robert Dante Siboldi, quien renunció a su cargo por respeto a sus jugadores y cuerpo técnico.

Sin timonel y con la moral en el suelo, los de La Noria asistieron a Orlando, Florida, para encarar los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. Aunque iniciaron ganando el encuentro, Los Angeles FC lograron superar a La Máquina y pasar a la final contra los Tigres de la UANL.

Santos quedó eliminado en el repechaje del torneo pasado, pero buscará mejorar sus números en el Guard1anes 2021 (Foto: Cortesía/ Club Santos)

A esto se le sumó que desde hace 23 años los celestes no consiguen el título de Liga. Además, el conflicto dentro de la Cooperativa parece no tener final, ya que no han nombrado un director general de la empresa dueña del club deportivo.

El partido entre laguneros y celestes será este domingo 10 de enero a las 19:06 horas (tiempo del centro de México). El escenario será en el Estadio Corona y la transmisión televisiva estará a cargo de la cadena Fox Sports.

