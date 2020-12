Con mucho lujo pero sin cubrebocas ni sana distancia: así celebró el Canelo Álvarez el cumpleaños de su hija “Marifer”

Luego de haber derrotado el pasado 19 de diciembre al británico Callum Smith y convertirse en pentacampeón mundial de boxeo, Saúl “Canelo” Álvarez viajó a su tierra natal, Jalisco, para celebrar a lo grande; esto a pesar de que las autoridades sanitarias han solicitado a la población mexicana no realizar fiestas ante el considerable repunte de casos de contagio de coronavirus (COVID-19).

Y es que, en las últimas horas han circulado en redes sociales imágenes y videos de lo que presuntamente fue la fiesta del cumpleaños número tres de María Fernanda, la hija de Saúl y Fernanda Gómez, la modelo tapatía de 24 años de edad.

Piñatas, un enorme pastel, caballos, ilusionistas, música mariachi y de banda y hasta fuegos artificiales fueron parte de la fiesta que se organizó en el lujoso rancho del pugilista, ubicado en la ciudad de Guadalajara.

Incluso, en algunos videos se observa a pequeños disfrazados de Woody y Jessie, personajes de la película de Disney ‘Toy Story’. Sin embargo, no se apreció entre los invitados el uso de cubrebocas ni tampoco la sana distancia.

Saúl y el cantante Beto Vega (Foto: Captura de pantalla)

Al lugar arribaron familiares cercanos tanto del Canelo como de su pareja, así como amigos cercanos del medio artístico, como el grupero Beto Vega, quien difundió un video en el que canta junto al “mejor libra por libra de la actualidad”.

En otro video, difundido por la cuenta de Instagram Chamonic3, aparece Fernanda bailando y cantando con un sombrero vaquero la canción de “Bandido”, de Ana Barbara; algo que aprovechó la intérprete para comentar al repecto: “Jajaja… Qué buena música”.

No obstante, muchos otros usuarios expresaron su molestia ante la imprudente celebración:

“¿Cree que porque es campeón y tiene dinero puede hacer una covidfiesta? Qué irresponsable”, “Por personas así que no siguen las órdenes del gobierno es que los demás tenemos que seguir encerrados y ellos tienen dinero pero pobres los que tuvieron que cerrar sus negocios”, “Hay gente que no entiende que la pandemia todavía no ha terminado”, fueron algunos comentarios que se pueden leer.

Cabe señalar que tanto Fernanda como la pequeña “Marifer”, volaron el pasado fin de semana en avión privado a San Antonio, Texas (EEUU), para apoyar a Álvarez durante su combate con Smith, el cual ganó por decisión unánime.

Canelo tiene tres hijos más: Saúl Daniel, quien es nueve meses menor que María Fernanda, producto de su relación con la empresaria Nelda Sepúlveda.

Mía Ener, de seis años, fruto de su relación con Valeria Quiroz y Emily Cinnamon, de 12 años, a quien el jalisciense procreó con su novia de la adolescencia, Karen Beltrán.

El boxeador inició su relación sentimental con Fernanda Gómez en 2016, y aunque terminaron por un tiempo, fue hasta julio de 2019 cuando Fernanda compartió una nueva imagen de Saúl abrazando a su hija, dejando ver que estaban nuevamente juntos. Hoy parece ser que están más enamorados que nunca.

Saúl “El Canelo” Álvarez también ha dejado ver su lado más partenal al lado de su hija María Fernanda (Foto: Instagram/fernandagmtz)

Por otra parte, Saúl ya tiene un contendiente para su próxima pelea. Se trata del turco Avni Yildirim, quien está ansioso por conseguir el título del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés).

Fue el mismo púgil europeo quien levantó la mano para enfrentarse al mexicano. Aseguró que no le importa dónde sea el combate, siempre y cuando pueda contender por el cetro de la organización que preside Mauricio Sulaimán.

“No me importa si luchamos en México, Estados Unidos, Turquía o en la luna, siempre y cuando tenga mi oportunidad en el título mundial. Para mí, no se trata tanto de luchar contra Canelo. Se trata de luchar por el cinturón del campeonato mundial del CMB, el mundialmente famoso cinturón verde y dorado, el mayor premio en boxeo”, declaró en entrevista con SunSport.

Avni Yildirim, boxeador turco (Foto: Instagram/ @avniyildirim)

El boxeador turco, que tiene casi un año de inactividad, señaló que está ansioso por que se concrete la pelea con el jalisciense. Apuntó que le tiene cariño al país de Álvarez, por lo que dará un buen espectáculo en caso de que sea una realidad el duelo en el encordado.

