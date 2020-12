Paola Espinosa venció al coronavirus: tuvo complicaciones y un cuadro leve de neumonía

(Foto: Cuartoscuro)

La clavadista mexicana Paola Espinosa informó que se contagió de coronavirus, pero ya ha superado la enfermedad, tras pasar semanas complicadas, ya que presentó un cuadro leve de neumonía.

En un comunicado de prensa que compartió en sus redes sociales, la atleta contó que tras conocer casos cercanos, se realizó la prueba y tras dar positiva a la prueba se aisló. En un inicio no tuvo síntomas, “tuve algunas complicaciones que he ido superando, como un cuadro leve de neumonía, que me fue tratada oportunamente”.

Su hija, Ivana, también contrajo la enfermedad, pero fue asintomática. Asimismo, agradeció a los especialistas y equipo de trabajo por las atenciones para ambas.

“Después de hacerme nuevamente la prueba y dar negativo, ya puede regresar a entrenar. Más que nunca quiero estar en el trampolín a competir en mis quintos juegos olímpicos en Tokio 2021”, añadió Espinosa.

La clavadista Paola Espinosa informó que ha superado el coronavirus (Foto: Twitter@PaolaEspinosaOf)

Ella ganó su primer medalla en Beijing 2008, ocupó el tercer lugar del podio junto a Tatiana Ortiz en la plataforma de 10 metros; para Londres 2012, logró la plata en prueba de clavados sincronizados en la plataforma de 10 metro, en conjunto a Alejandra Orozco y Río 2016, obtuvo la cuarta posición en la prueba individual.

Uno de los deseos de Paola para la siguiente justa olímpica es que su hija la vea ocupar un lugar en el podio.

La atleta también aprovechó el mismo medio para agradecer al personal médico y a las personas que padecen la enfermedad pedirles que no se rindan, mientras que al resto de la población le solicitó que se cuiden y extremen las medidas de higiene y prevención.

Otros atletas que han contraído el virus son: la pentatleta Mariana Arceo, la exjudoca Vanessa Zambotti, el piloto Sergio Pérez, también han padecido la enfermedad futbolista y beisbolista mexicanos.

Panorama nacional

(Foto: EFE/Miguel Sierra)

En México, hasta el último reporte de la Secretaría de Salud, son un total de 1.33 millones de diagnósticos positivos, 996,302 personas recuperadas y 119,495 defunciones.

A nivel nacional, la disponibilidad hospitalaria es de 53% en camas de hospitalización general, mientras que en las unidades con ventiladores es del 61 por ciento.

Las entidades con mayor ocupación hospitalaria ocupada son: Ciudad de México (86%), Estado de México (79%), Guanajuato (69%), Hidalgo (68%), Baja California (66%) y Nuevo León (64%).

Y en el caso de camas con ventilados la mayor capacidad ocupada está en Ciudad de México (72%), Baja California (72%), Estado de México (61%), Nuevo León (52%), Aguascalientes (52%).

(Foto: Reuters/Gustavo Graf)

Son la Ciudad de México y Estado de México en donde se concentra el mayor número de casos activos, además de Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Querétaro, Coahuila, Puebla e Hidalgo, entidades en donde se concentran el 83% de los casos.

Por otra parte, las entidades que podrían regresar a color rojo en el semáforo epidemiológico son: Aguascalientes, Hidalgo, Sonora, Zacatecas, Guanajuato y Querétaro.

Por ahora, son tres estados que están en color rojo en el semáforo epidemiológico (riesgo máximo), 24 están en naranja (riesgo alto), tres en amarillo (riesgo medio) y dos en verde (riesgo bajo).

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Mapa del coronavirus en México 23 de diciembre: contagios rompen récord y la ocupación hospitalaria en CDMX llegó a 86%

Mariana Arceo, pentatleta mexicana que tuvo COVID-19: “Ya no podía estar de pie ni dos minutos”

La judoca Vanessa Zambotti dio detalles sobre el lugar donde se habría contagiado de COVID-19

Paola Espinosa cree estar en el camino de su tercera medalla olímpica