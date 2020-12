“Desde pequeño fui aficionado de Cruz Azul”: Poncho Sosa sigue levantando la mano para dirigir a La Máquina

El técnico Alfonso Sosa sigue levantando la mano para tomar las riendas del banquillo de Cruz Azul (Foto: Cuartoscuro)

El técnico Alfonso Sosa sigue levantando la mano para tomar las riendas del banquillo de Cruz Azul. Ahora declaró que conoce desde las raíces a la institución de La Noria y hasta aseguró que es aficionada al equipo.

“Cruz Azul es una institución a la que le tengo mucha admiración, mucho cariño. Imagínate, desde pequeño fui aficionado de Cruz Azul, jugué en Cruz Azul, trabajé como ayudante en Cruz Azul; es una institución que conozco muy bien. Cualquiera de los que estamos en este medio quisieran formar parte de este gran equipo”, comentó en una entrevista con el diario Récord.

A su vez, explicó que el equipo celestes sería un gran reto, pues es diferente al que ha tomado en otras ocasiones. Vale recordar que Sosa ha dirigido equipos con un perfil económico limitado, algo totalmente contrario de los que sucede en La Máquina, una de las plantillas más costosas de México.

Alfonso Sosa explicó que el equipo celestes sería un gran reto, pues es diferente al que ha tomado en otras ocasiones (Foto: Cuartoscuro)

“Uno como entrenador siempre busca contar con lo mejor. Lo mejor es con lo que cuentas en el momento; por supuesto, hay equipos que tienen la posibilidad, sobretodo económicamente, de reforzarse de manera importante, porque son equipos que habitualmente pelean por el título, ni se diga Cruz Azul, que es un equipo que está perfectamente armado para dicha situación. Es el ideal para cualquier entrenador”, apuntó el timonel.

Y es que Cruz Azul, desde hace unas semanas, está buscando a un nuevo entrenador para el primer equipo. Esto a raíz de un huracán que movió los cimientos del club cementero tras la sorpresiva eliminación en las semifinales de la Liga MX.

Los celestes eran uno de los favoritos al título al terminar entre los mejores cuatro mejores del torneo mexicano. Sin embargo, el subcampeón Pumas logró una histórica remontada de cuatro goles, desventaja que igualaron en el Estadio Olímpico Universitario en el partido de vuelta.

Cruz Azul, desde hace unas semanas, está buscando a un nuevo entrenador para el primer equipo (Foto: Reinhold Matay/ USA TODAY Sports)

Después de ello, el grupo que encabeza Víctor Manuel Velázquez y José Antonio Marín, quienes siguen en una lucha de poder dentro de la Cooperativa La Cruz Azul, señaló en un video que el equipo no tenía “amor por la camiseta”. Esto molestó al entrenador Robert Dante Sibildi, que prefirió dar un paso al costado en su cargo por respeto a su trabajo y a quienes lo apoyaron.

Sin técnico y con sentimientos encontrados, La Máquina tuvo que viajar a Orlando, Florida, para encarar el duelo pendiente de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. Pero los problemas internos mermaron a la plantilla, que fue ampliamente superada por Los Angeles FC de Carlos Vela.

A esta situación se le suma que desde hace 23 años, cumplidos este mes de diciembre, los celestes no consiguen el título de liga. Además, el conflicto dentro de la Cooperativa parece que aún no llega a un final, donde no hay aún ni un director general de la empresa dueña del club deportivo.

Con el mes de terror en la cabeza, el nuevo director técnico tendrá que trabajar a marchas forzadas para iniciar la preparación de cara al Guard1anes 2021. Cruz Azul iniciará el torneo el 10 de enero contra Santos Laguna, equipo que ya tiene de pretemporada varias semanas de ventaja.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS

Jens Lehmann aseguró que Carlos Vela no jugó en el Real Madrid por su actitud: “Nunca alcanzó realmente su potencial”

Selección mexicana ya tiene rival para su primer encuentro del 2021: se medirá contra la Gales de Gareth Bale en marzo

América cesó a Miguel Herrera: “Ya no se ajusta al plan deportivo”

Final de película: en tiempo extra y con penal de último minuto, Tampico Madero se corona en la Liga de Expansión MX