Jens Lehmann aseguró que Carlos Vela no jugó en el Real Madrid por su actitud: “Nunca alcanzó realmente su potencial”

Carlos Vela es un jugador que, a donde quiera que vaya, hablan de él para bien o para mal. Quienes han compartido la cancha con el delantero han derramado elogios, aunque algunos otros aseguran que pudo haber dado más en su carrera.

Este es el caso de Jens Lehmann, histórico portero alemán del Arsenal. El ex guardameta conoció al mexicano cuando compartieron el vestidor gunner, poco después que el equipo inglés fichara al ariete tras el Mundial Sub-17 de Perú 2005.

“Era fantástico técnicamente y podíamos ver un gran futuro en él. Pienso que probablemente la gente a su alrededor o él mismo pensaron ‘ok, va a ser una superestrella automáticamente’ y a veces la gente te afecta un poco al decirte que eres muy bueno, que puedes tomártelo con calma porque técnicamente tienes un talento natural”, comentó el teutón en una entrevista con Marca Claro.

El ex guardavallas apuntó que Vela era un futbolista que podía llegar a los más alto del balompié mundial. Sin embargo, aseguró que nunca pudo completar su proceso para ser parte de la élite.

“La decepción probablemente para él y para tu país (México) fue que nunca alcanzó realmente su potencial. Lo tenía todo. Tenía la técnica, era peligroso enfrente de la portería rival, y normalmente vas a Inglaterra, quieres jugar ahí y debes ser muy fuerte mentalmente, y eso fue probablemente lo que le faltó”, agregó.

Por último, Lehmann reiteró que el ahora romperedes de Los Angeles FC es un fantástico jugador, pero aseveró que pudo brillar en otros equipos. “Sí, muy buen jugador, pero un chico como él debió haber jugado para el Real Madrid u otros clubes”, finalizó.

Esta no es la primera vez que un ex jugador del Arsenal habla sobre la carrera del delantero mundialista. Hace unos meses, el español Cesc Fabregas alabó las condiciones de su ex compañero, pero también comentó que pudo haber tenido un mejor rumbo su camino por el fútbol.

“Para mí Carlos (Vela) es de los jugadores con mejor definición con los que he jugado jamás, lo tengo clarísimo y lo vi en el Arsenal, lo vi en la Real, lo vi cuando se fue cedido al Celta, lo veo ahora en la MLS. No tengo ninguna duda de que Carlos ha sido un fenómeno y si no ha sido más ha sido porque él no ha querido y eso siempre se lo he dicho”, dijo a Marca Claro.

El centrocampista explicó que siempre le dio consejos a Vela porque lo consideraba como un “hermano pequeño”. Sin embargo, reconoció que el mexicano no hacía mucho caso de sus palabras, aunque aseguró que de todas formas tuvo un buen ciclo dentro del campo de juego.

“Siempre decía ‘bueno, ya, mañana’... el ‘mañana’ que siempre se dice de los mexicanos, pasaba el mañana y yo le decía ‘no, Carlos, no se tiene que hacer mañana, se tiene que hacer hoy’.. se lo repetí varias veces, y bueno, aún así ha hecho una carrera muy buena”, expresó.

A pesar de todas las críticas a las decisiones del romperedes azteca, Carlos sigue demostrando que es uno de los mejores futbolistas mexicanos. Hasta su entrenador Bob Bradley ha asegurado que en la MLS tiene un rol más importante dentro del equipo, razón por la que porta el gafete de capitán.

