“La tristeza no me la puedo sacar de encima”: el duro mensaje de Andrés Lillini al perder la final de la Liga MX con Pumas

Andrés Lillini, técnico de los Pumas, habló sobre los sentimientos que tiene después de perder la final contra León este domingo (Foto: Henry Romero/ Reuters)

Andrés Lillini, técnico de los Pumas, habló sobre los sentimientos que tiene después de perder la final contra León este domingo. Lamentó que la afición estuviera ilusionada con el título y no pudieran conseguir el último objetivo.

“La tristeza no me la puedo sacar de encima. Uno se hace muchas ilusiones, no quieres defraudar a tanta gente que está ilusionada y que hicimos que se ilusionara”, comentó el estratega en conferencia de prensa.

El argentino reconoció que los esmeraldas fueron el mejor equipo del torneo y en la cancha. Por ello, señaló, salió a dar la cara en estos momentos difíciles, así como lo hizo en las alegrías que tuvieron en el semestre.

“Al final nos ganó el mejor, pero la tristeza…. Hoy es un día muy complicado para mí, pero así como di la cara cuando recibí elogios, hoy también se me hizo justo estar aquí con ustedes”, apuntó.

El timonel auriazul anotó que este gran torneo que tuvieron tiene que ser una constante para la siguiente campaña. “Este equipo hizo posible estar entre los dos mejores del fútbol mexicano, pero el año que viene tenemos que tratar de mantener este nivel”, mencionó.

“Hay que meterle con todo. Hoy ya estamos en Cantera viendo cómo son las cosas para seguir mejorando. La única manera que puedo apagar la tristeza es trabajando y el siguiente semestre hay que demostrar que esto no fue una casualidad”, acotó.

Lillini aclara posibles bajas en Pumas

El entrenador de los universitarios tendrá que esperar unos días más para saber si sus estrellas saldrán del equipo para la siguiente temporada (Foto: Omar Martinez/ Reuters)

El entrenador de los universitarios ya piensa en la siguiente temporada. Sin embargo, aún tendrá que esperar unos días más para saber si sus estrellas saldrán del equipo para la siguiente temporada.

Y es que el gran torneo fue un escaparate para varios jugadores, por lo que hay varios equipos interesados en conseguir una “joyita” de los felinos. Por ejemplo, Carlos González suena para reforzar a Tigres, Andrés Iniestra a las Chivas, mientras que Alejandro Mayorga podría regresar a este último club al terminar su préstamo.

“Me dijeron que en el transcurso de hoy, mañana y el miércoles me van a comunicar si oficialmente va a haber algún acercamiento de algún club por Carlos González, por Iniestra, la renovación del préstamo o no de Mayorga. En estos tres días me van a dar claridad sobre esos temas, hoy no tengo nada oficialmente, en base a eso vamos a ver cómo procedemos al armado del siguiente torneo”, indicó el sudamericano.

Lillini también habló del futuro de Juan Iganacio Dinenno, quien fue el goleador de los Pumas en la temporada (Foto: Jorge Núñez/ EFE)

A su vez, Lillini también habló del futuro de Juan Iganacio Dinenno. Su compatriota fue el goleador de los Pumas al anotar 10 dianas en la temporada regular y dos tantos más en la Liguilla.

“Oficialmente no tengo nada. Estoy con Jesús (Ramírez) y con el presidente, de Juan Dinenno no tengo nada oficialmente porque no ha llegado ninguna oferta, así que esperaremos. Ojalá que cierre libre el pase y no llegue nada, que todavía lo podamos tener”, declaró.

Por último, habló de Felipe Mora y Martínez Rodríguez, quienes están fuera de la institución y podrían regresar a la plantilla cuando acabe su préstamo con sus equipos. “En cuanto al regreso de Felipe Mora y Martínez Rodríguez terminan contrato con sus clubes el 31 de diciembre y ambos casos están en negociaciones con los clubes”, indicó.

