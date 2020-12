“Las cuentas quedaron saldadas”: las emotivas palabras de Nacho Ambriz tras conquistar su primer título de liga

Ambriz aseguró que este resultado es trabajo de todos, de todo el personal que labora en el Club León (Foto: REUTERS/Omar Martinez)

Tras siete liguillas como director técnico, Ignacio Ambriz por fin conquistó su primer campeonato de Liga MX. El timonel de los “Esmeralda” ha vivido sus mejores momentos en el Bajío, esto desde su llegada hace dos años.

Este domingo su equipo se impuso 2-0 (global 3-1) a los Pumas de la UNAM y así alcanzó el título que le faltaba en sus vitrinas, un logro que lo ubica no solamente en la historia de la institución leonesa, sino en la elite de los entrenadores mexicanos.

“Quiero agradecer primero a la familia Martinez por confiar en mi, a mi cuerpo técnico por enseñarme cada día a mejorar mi trabajo y a mis jugadores que luego de dos años extraordinarios por fin consiguieron este ansiado título”, declaró en entrevista con Marca CLARO.

Ambriz aseguró que este resultado es trabajo de todos, de todo el personal que labora en el Club León y de la “pasión y entrega” que puso su plantilla al interior de la cancha.

Al ser cuestionado sobre su permanencia en León, Ambriz aceptó que desea quedarse y “echar raíces” en el club (Foto: REUTERS/Omar Martinez)

“Al final es la platica previa al partido, les dije que hemos ido poco a poco, construimos muy buenos cimientos y los jugadores son los que se llevan los aplausos. El gol que conseguimos en los últimos minutos allá en Ciudad Universitaria fue el que nos dio posibilidades de ser campeones”, sentenció.

A pesar de su historial ganador, el timonel mexicano reconoció “que todavía le hace falta aprender y crecer como director técnico”; sin embargo, se sinceró y dijo que él si “notó un crecimiento un su carrera profesional, tengo paz en mi persona y esto se lo dedico a mis hijos y mi madre”.

Al ser cuestionado sobre su permanencia en León, Ambriz aceptó que desea quedarse y “echar raíces” en el club que le dio “tantas alegrías” y un superliderato con 40 puntos. El récord de los esmeralda fue de 12 victorias, 4 empates y 1 derrota.

El encuentro fue cerrado y lleno de tensión, pero al final Emanuel Gigliotti y Yairo Moreno fueron los artilleros que llevaron a gloria al Bajío (Foto: REUTERS/Omar Martinez)

“Estoy muy contento aquí, estoy feliz. León es una ciudad que me abrió los brazos. Hoy me voy a regresar un poquito atrás, perdí una final contra Tigres, ya todo está saldado, hoy yo no le debo nada a nadie y nadie me debe nada”, concluyó el estratega mexicano.

Como técnico de León, Ambriz plasmó un estilo de juego que siempre lo llevó a colocarse entre los primeros lugares de la tabla general y conseguir rachas invictas. Para llegar a su octava estrella, los dirigidos de Ambriz tuvieron que dejar fuera de combate a Guadalajara y al Puebla.

El encuentro fue cerrado y lleno de tensión, pero al final Emanuel Gigliotti y Yairo Moreno fueron los artilleros que llevaron a gloria al Bajío.

Entre los equipos que ha dirigido Nacho Ambriz se encuentran el Club América, Querétaro, Necaxa y Puebla.

