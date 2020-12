Jesús Corona, portero de Cruz Azul, dio positivo a COVID-19; por eso no jugó contra Pumas

Jesús Corona recibió el diagnóstico poco antes del partido (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

Durante el partido Pumas-Cruz Azul una de las figuras que no apareció en la cancha fue el portero del cuadro blanquiazul, Jesús Corona. Sin embargo, tras finalizar el partido el jugador dio a conocer que había dado positivo a COVID-19.

En su cuenta de Instagram, Corona publicó una foto en la que informó a los fanáticos que no pudo apoyar en el partido por el diagnóstico que recibió. “Esta es una situación muy difícil y triste para todos los aficionados y parte del club”, escribió. Además, destacó que tiene una lesión en la rodilla que le impedía explotar su potencial en la cancha.

Finalmente al hablar de su diagnóstico informó que:

Lamentablemente di positivo lo cual me quitó todas las posibilidades de poder estar en este partido, estoy totalmente con ustedes equipo

En octubre la Liga MX y el Club Cruz Azul informaron que tres jugadores del equipo habían dado positivo a COVID-19. Esto se dio previo a la Jornada 14 del Torneo Guard1anes 2020.

Después de superar a Pachuca en los cuartos de final, el técnico argentino Andrés Lillini pronosticó que su Pumas jugaría la final del torneo Apertura mexicano. No fue fácil, pero su augurio se cumplió.

El volante Juan Pablo Vigón marcó un gol en los minutos finales del partido y Pumas concretó una épica remontada para vencer 4-0 a Cruz Azul el domingo por la noche y clasificarse a la final del torneo Apertura mexicano, donde enfrentará al León en una final inédita.

El delantero argentino Juan Dinenno firmó un doblete para darle el triunfo a los universitarios, que habían perdido en la ida por un idéntico 4-0. Dinenno logró sus tantos a los tres y 38 minutos, el paraguayo Carlos González sumó otro gol a los 41 y Vigón logró la anotación del pase a los 88.

Pumas venció 4-0 a Cruz azul y se posicionó en la final (Foto: Reuters/Henry Romero)

La serie terminó igualada 4-4, pero Pumas avanzó a la serie por el título gracias a su mejor posición en la tabla, donde finalizaron en el segundo puesto, mientras que la Máquina fue cuarto puesto.

Se trata de la primera vez en la historia de liguilla que un equipo se levanta luego de perder por cuatro goles el encuentro de ida.

“Yo dije que jugaríamos la final y me veía ahí, después del 4-0 de visita se veía complicado, pero trabajamos dos días, elegimos a los que estaban mejor y el iniciar el partido con un gol fue algo que nos hizo tomar más confianza y después fue hacer lo que veníamos haciendo”, detalló Lillini. “El equipo jugó en un alto nivel, contrarrestando los ataques del rival que tiene mucha jerarquía y fuimos al frente porque somos valientes, lo fuimos desde la primera fecha”.

Aficionados de Pumas celebran afuera del estadio el pase de su equpo a la final del fútbol mexicano. Ciudad de México. (Foto: Reuters/Henry Romero)

Los partidos por la final se realizarán en jueves y domingo por la noche, de acuerdo al reglamento de la Liga MX. Los horarios se dan a conocer el lunes por la Federación Mexicana de Fútbol.

Pumas saldrá a buscar ganar la octava corona en su historia, primera desde el torneo Clausura 2011, con lo que empataría el total de un Cruz Azul que extendió su sequía de títulos un año más.

“La pasión del equipo en este club es cosa que se vive diariamente y se transmite el sentimiento de pertenencia, el no ir para atrás, hoy fue el premio a la institución que merece estar acá porque es grande y tiene historia”, agregó el técnico . “No es fácil remontar un 4-0 con 48... 60 horas entre un partido y otro, el pasar de un chip a otro no es fácil y lo han hecho los jugadores”, destacó.

*Con información de AP

