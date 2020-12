Las emotivas lágrimas de Checo Pérez al cruzar la meta: pidió que se aseguraran que su hijo estuviera viendo la carrera

Sergio Pérez no pudo contener las lágrimas al ver la bandera de primer lugar en el Gran Premio de Sakhir. El piloto mexicano hizo historia a los 50 años tras el primer lugar después de 190 carreras en la Fórmula Uno.

La última vez que un mexicano ocupó dicha lugar en el podio fue en 1970, cuando Pedro Rodríguez ganó el Gran Premio de Bélgica en 1970.

“Desde hace diez años llevo esperando este momento”, explicó ‘Checo’, nacido hace 30 años en Guadalajara, Jalisco.

“No sé qué decir. En la primera vuelta (en la que se vio envuelto en un accidente con el holandés Max Verstappen y el monegasco Charles Leclerc) había perdido toda opción, la carrera se había acabado para mí. Pero no desistí. Es increíble haber ganado, no me lo puedo creer”, declaró el bravo piloto tapatío tras firmar su primer triunfo -y el décimo podio- en Fórmula Uno.

Información en desarrollo...