Oribe Peralta en su faceta como líder de Chivas: así regañó a la Chofis López por sus indisciplinas

Oribe Peralta es el jugador que le brinda la experiencia al joven plantel de las Chivas de Guadalajara (Foto: Twitter/ @Chivas)

Oribe Peralta es el jugador que le brinda la experiencia al joven plantel de las Chivas de Guadalajara. En varias ocasiones ha comentado que se acerca a los futbolistas para darles consejos y a veces para darles un par de “jalones de orejas”.

Curiosamente este semestre fue complicado para el Rebaño Sagrado en el tema de las indisciplinas. El último escándalo terminó en la baja de Dieter Villalpando, así como la separación de Alexis Peña, José Juan “Gallito” Vázquez y Eduardo “Chofis” López del plantel.

Tras la indisciplina, Peralta reveló que regañó a éste último por su acciones y constantes escándalos extra cancha. Esto porque el mediocampista de 26 años era una de las promesas de los tapatíos y hasta era apodado por la prensa como “el Messi mexicano”.

Peralta reveló que regañó a la Chofis López por su acciones y constantes escándalos extra cancha (Foto: Cortesía/ Club Guadalajara)

“Hablé con la Chofis, le dije: ‘¿Sabes qué, wey? No hay en México un jugador con tu talento, que vea el futbol como tu ves, pero si tú te rodeas de personas que no son buenas y no te esfuerzas, por ti, pues desgraciadamente te va a pasar lo que pasó’”, contó el delantero en una entrevista con TUDN.

Sin embargo, el medallista olímpico en Londres 2012 reconoció que hay límites para las palabras que les puede dar a los más jóvenes. “Entiendo que cada uno toma sus decisiones y no me puedo meter más allá si no me lo permiten, no puedo decirlee que no hagan algo”, detalló.

Oribe también habló de la otra disciplina en el semestre, donde estuvieron involucrados Uriel Antuna y Alexis Vega. El romperedes señaló que él solo tenía la carrera del fútbol y no tenía estudios para dedicarse a otra cosa, historia que se repite con los dos futbolistas.

El medallista olímpico en Londres 2012 reconoció que hay límites para las palabras que les puede dar a los más jóvenes (Foto: Twitter @Chivas)

“Hablé con Uriel y con Vega después del incidente, se los puse muy simple, que ellos eran igual que yo, que desgraciadamente yo no tuve la educación porque decidí dedicarme a esto y que no sabíamos hacer otra cosa en este momento, que le habíamos dedicado mucho tiempo al fútbol”, declaró.

Por ello, Peralta les dijo que tenían que cuidar su futuro y no perderlo por unos escándalos. Aseveró que para todo hay tiempo, tanto para los festejos como para estar enfocados en la cancha.

“Les digo: ‘Yo tal vez por lo que he hecho puedo hacer algo, su carrera va empezando, no la desperdicien haciendo tonterías. Si tienen ganas, para todo hay tiempo, para todo hay momentos’”, sentenció el ariete.

Oribe también habló de la otra disciplina en el semestre, donde estuvieron involucrados Uriel Antuna y Alexis Vega (Foto: Twitter/ @Chivas)

Ahora Oribe Peralta está concentrado en comandar a las Chivas para llegar a una nueva final en la Liga MX, ya sea desde el banquillo o en el terreno de juego. Sin embargo, los tapatíos primero deben vencer al León, líder del torneo regular y la mejor defensiva de la campaña.

El partido de ida entre rojiblancos y esmeraldas será este miércoles 2 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo del centro de México). El escenario será el Estadio Akron y la transmisión televisiva estará a cargo de la plataforma Chivas TV, así como las cadenas TUDN y TV Azteca.

