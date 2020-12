“Me encantaría que hubiera dos campeones”: a Marco Fabián le gustaría que Chivas y Cruz Azul se llevaran el título de la Liga MX

Fabián tiene un largo pasado con los rojiblancos y hasta jugó en Tapatío, la filial formativa de las Chivas (Foto: Cuartoscuro)

Marco Fabián tiene sentimientos encontrados para elegir un favorito para el título del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX. Por un lado están las Chivas de Guadalajara, donde debutó, y por el otro está Cruz Azul, donde demostró ser un jugador diferente a los demás.

Por ello, el ahora mediocampista de los Bravos de Juárez reconoció que le cuesta escoger a algún equipo para apoyar en la fase final de la Liguilla. Comentó que, si por el fuera, los dos deberían terminar con la corona al final de la temporada.

“Me encantaría que hubiera dos campeones y que fueran los dos, pero sé que no se puede, no sé, Chivas, a lo mejor te estoy hablando un poquito con el corazón”, comenzó el futbolista de 31 años en una entrevista con Marca Claro.

Fabián estuvo un año en Cruz Azul y hasta saboreó el título de la Liga de Campeones de la Concacaf (Foto: Cuartoscuro)

El mediocentro explicó que La Máquina se merece terminar con la racha de 23 años sin un campeonato de Liga. Recordó que este 2020 ha sido un equipo constante para ellos y lo siguen demostrando al llegar a las semifinales de la Fiesta Grande.

“A lo mejor Cruz Azul lo merece y también con el corazón, porque también lo llevo dentro. Cruz Azul lo merece no sólo por todos los años que no ha sido campeón, sino porque ha trabajado excelente los dos últimos torneos, ha estado ahí, entonces creo que ya merece ser campeón”, indicó.

Sin embargo, los colores rojiblancos salieron del pecho del mexicano. “Si me voy un poquito el corazón pues bueno, 20 años de estar vistiendo la playera de Chivas, creo que con eso dice mi respuesta”, completó.

Marco Fabián recibe su jersey durante la presentación se su fichaje con Juárez (Foto: Twitter/ @fcjuarezoficial)

Vale recordar que Fabián tiene un largo pasado con los rojiblancos y hasta jugó en Tapatío, la filial formativa de las Chivas, donde debutó un sábado 28 de abril de 2007 contra Atlético Mexiquense. Ya en el primer equipo participó por primera vez el sábado 10 de noviembre de 2007 contra Jaguares de Chiapas.

Fue hasta el Clausura 2014 cuando los cementeros le abrieron las puertas. Estuvo un año y hasta saboreó el título de la Liga de Campeones de la Concacaf que consiguieron los cementeros en el año de su llegada.

Ahora defiende los colores de los Bravos, donde se encontró al técnico que lo dirigió en Cruz Azul: Luis Fernando “Flaco” Tena. Sobre su llegada, el mediocampista dijo estar contento, pues ya conoce el trabajo del estratega mexicano.

En los Bravos de Juárez, Fabián se encontró al técnico que lo dirigió en Cruz Azul: Luis Fernando “Flaco” Tena (Foto: Cuartoscuro)

“Estoy muy contento de poder trabajar de nuevo con él, con Luis Fernando, con Chava (Reyes), es un cuerpo técnico a quien conozco a la perfección, creo que el 99% del tiempo que hemos estado juntos ha sido magnífico”, apuntó en la entrevista con el diario Marca.

El partido de ida entre rojiblancos y esmeraldas será este miércoles 2 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo del centro de México). El escenario será el Estadio Akron y la transmisión televisiva estará a cargo de la plataforma Chivas TV, así como las cadenas TUDN y TV Azteca.

El partido de ida entre celestes y auriazules será este jueves 3 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo del centro de México). La cancha será la del Estadio Azteca y la transmisión televisiva estará a cargo de la cadena TUDN.

