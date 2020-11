El récord de Nicolás Sánchez: hizo todos los puntos ante los All Blacks, superó la marca de Hugo Porta y lanzó una impactante revelación

La impactante revelación de Nicolás Sánchez tras vencer a los All Blacks

Mientras todo era abrazos y llantos de alegría y emoción, Nicolás Sánchez, la gran figura de Los Pumas en la histórica victoria ante los All Blacks por 25 a 15 en la primera fecha del Tres Naciones -marcó todos los puntos de su equipo-, sorprendió con una impactante revelación.

“ Realmente, cuando terminó el Mundial, pensé que se había terminado mi carrera en Los Pumas , no pensaba ni creía que iba a tener la suerte de volver a ponerme esta camiseta y de estar hoy acá, viviendo lo que estamos viviendo”, soltó el apertura. El hombre del Stade de France reconoció que la dura eliminación en fase de grupos en la Copa del Mundo de Japón 2019 había marcado su punto de salida del combinado nacional, pero el destino le brindó nuevamente una oportunidad para seguir agigantando su legado.

El oriundo de Tucumán fue la gran figura del equipo conducido por Mario Ledesma -otro histórico Puma-, al marcar los 25 puntos de Argentina, quebrando de este modo también el registro de un prócer como Hugo Porta, quien en 1985 en cancha de Ferro aportó los 21 tantos de Los Pumas en la igualdad ante los neozelandeses (hasta hoy, era el único antecedente ante los oceánicos que no había terminado en derrota). “Esta marca no me mueve nada. Lo que sentí al final del partido sí me llevo. Toda la preparación, la gente que estuvo en los malos momentos, la familia sobretodo”.

“Fue un año muy duro. Después del Mundial todos teníamos algo muy fuerte adentro. Creo que este tiempo, la pandemia, nos sirvió para mirar adentro y transformarse. Estas cuatro semanas de preparación fueron muy raras. Las primeras dos en cuarentena y las otras con el equipo. Era patear largo, porque sabíamos que con nuestra defensa no avanzaban. Eso contagió. Ganar hoy nos hace irnos contentos. Vinimos a ganar y estamos felices”, expresó Sánchez, el máximo anotador en la historia del combinado nacional.

Nicolás Sánchez, la figura argentina ante los All Blacks (AP Photo/Rick Rycroft)

Para concluir, afirmó: “La adversidad siempre hace más fuerte a los equipos. Lo que pasó, de enfrentarnos con ellos que venían de jugar el Super Rugby, de jugar con Australia... en nuestra cabeza estaba la idea de seguir creciendo”.

El rugbier de 32 años, autor de un try, una conversión y seis penales, escribió una nueva página en el deporte argentino. Anteriormente, Nico había participado de 3 Copas del Mundo, teniendo el cuarto puesto conseguido en Inglaterra 2015 -cayeron ante Sudáfrica por el último lugar en el podio y el argentino fue el goleador del certamen-.

