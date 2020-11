Es un ogro, pero me abrió los ojos: así se refirió “Chucky” Lozano sobre su relación con Gennaro Gattuso

Aunque su primer torneo con el Napoli fue para el olvido, hoy Hirving “Chucky” Lozano vive un buen momento en la Serie A de Italia. De los siete partidos que van de la temporada, seis ha iniciado como titular y ha registrado cuatro goles y una asistencia.

Para el delantero mexicano de 25 años de edad, la exigencia del director técnico italiano Gennaro Gattuso ha sido vital en su repunte de fútbol, pues si bien al principio su relación con él fue complicada, le ayudó a “abrir los ojos”. Así lo confesó “Chucky” este jueves en entrevista para TV Azteca:

Él tiene su forma de ser. Es directo, sí. Cuando se enoja es un ogro, tiene carácter fuerte, pero hay que adaptarse y aprender de eso. Creo que he aprendido a saber cómo entrarle al entrenador y cómo manejarlo. Esta experiencia que tuve el año pasado me abrió los ojos

Y es que el cambio de Carlo Ancelotti, técnico que lo llevó a la escuadra Gli Azzurri, fue un factor que complicó su adaptación, pues con Gattuso cada vez fue perdiendo minutos.

Por otra parte, destacó la labor que tuvo el técnico mexicano Enrique Meza en sus inicios como futbolista en los Tuzos del Pachuca de la Liga MX, pues hasta la fecha recurre a él para pedirle consejos.

Es difícil porque con todos los técnicos, me ha ido muy bien. He aprendido mucho de todos. Para mí el principal, el que me dio la oportunidad fue Enrique Meza. Yo platico mucho con él, es como un padre para mí, pero de todos he aprendido, hasta con Gattuso. Es buena persona, con eso no tengo nada en contra