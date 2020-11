“Para que se les quite lo irresponsable”: el Bronco rechazó apertura de estadios en Nuevo León para la Liguilla

Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León, rechazó la apertura de estadios en Nuevo León para la Liguilla (Foto: Twitter/ @JaimeRdzNL)

Una de las grandes esperanzas de la Liga MX es la reapertura de los estadios al público. Sin embargo, la emergencia sanitaria por el COVID-19 no ha cedido y ver a la afición en las gradas en la Liguilla parece más lejos que nunca.

Un ejemplo es el del estado de Nuevo León, donde el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, conocido como “El Bronco”, rechazó la asistencia de la hinchada de Tigres y Monterrey en sus respectivos inmuebles. Aseguró que es una reprimenda a la población por “irresponsables”.

“Cero, si no bajan los contagios, para que se les quite lo irresponsable a la sociedad. No habrá, pero si son responsables y bajan, puede ser”, comentó el Bronco en una visita al Estadio Universitario, de acuerdo con el sitio Medio Tiempo.

Tanto los Tigres de la UANL como los Rayados de Monterrey no tendrán asistencia de sus hinchadas en sus respectivos inmuebles en la Fiesta Grande de la Liga MX (Foto: Daniel Becerril/ Reuters)

Reiteró que la población debe de seguir las recomendaciones de las autoridades de salud. Aseveró que esa será una ayuda para Alejandro Rodríguez, presidente de los Tigres, para poder conseguir el campeonato.

“Como no soy mago, me gustaría que hubiera, pero eso depende de la afición, de la raza que se ponga cubrebocas, que no haya contagios, que le ayudemos al Inge (Rodríguez), con posibilidades de ser campeón y vamos a ayudarles”, añadió.

La asistencia del mandatario estatal al recinto se debió a la presentación de la campaña de la institución felina “Unidos contra el COVID”. Con esta se pretende regalar un millón de cubrebocas reutilizables a personas vulnerables o que se encuentran en zonas con alta probabilidad de contagio por la enfermedad.

Jaime Rodríguez aseguró que es una reprimenda a la población por “irresponsables” (Foto: Twitter/ @Rayados)

“Tigres tiene como uno de sus principales ejes de acción INSPIRAR A TRAVÉS DEL FUTBOL, y con esta campaña queremos inspirar a muchas más empresas, organizaciones civiles y personas para que se sumen y difundan el uso del tapabocas y, con ello, el poder contribuir para disminuir radicalmente la cadena de contagios”, señaló el club en un comunicado de prensa.

La entrega de los cubrebocas comenzará a partir del 16 de noviembre en los puntos de mayor riesgo de Nuevo Léon, entidad ubicada en el norte de México. Estos lugares son las estaciones de Metro, Central de Autobuses, Centros Comunitarios, colonias vulnerables, en las afueras de los hospitales y de Asociaciones Civiles.

“En Tigres sabemos que sólo haciendo equipo en acciones como éstas podemos ayudar a cambiar la vida de muchas personas, porque nuestro sentido de responsabilidad social va mucho más allá de las canchas, y no sólo es con nuestra afición sino con la sociedad en general”, apuntó la institución regiomontana.

Tigres y Monterrey se jugarán su pase a la Liguilla en unas semanas en el repechaje (Foto: Antonio Ojeda/ EFE)

Y es que, de acuerdo al reporte de este martes de la Secretaría de Salud (SSa), la cifra oficial de contagios acumulados de coronavirus en México aumentó a 978,531 casos y ya se acumulan 95,842 decesos por la enfermedad.

La Ciudad de México es la entidad con mayor número de casos activos, al contar con 4,046 contagios. Le sigue Nuevo León; luego Guanajuato, Coahuila, Querétaro, Durango, Estado de México, Jalisco y Zacatecas, como las entidades con más de 1,000 casos activos y que en su conjunto concentran el 67% de los casos activos del país.

A su vez, en la Sultana del Norte se acumulan 4,915 muertes a causa de esta enfermedad y 88,423 casos positivos. Además, la entidad está en semáforo naranja, o sea que tiene una alerta de contagio alto de coronavirus.

