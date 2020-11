“Quiero volver a la selección mayor”: Fernando Beltrán pidió un llamado del Tata Martino para representar a México

Después de salir positivo a COVID-19, Fernando Beltrán perdió la titularidad en las Chivas de Guadalajara (Foto: Francisco Guasco/ EFE)

A pesar de ser uno de los futbolistas mexicanos con mayor proyección, Fernando “Nene” Beltrán tuvo una complicada temporada. Después de salir positivo a COVID-19, el jugador perdió la titularidad en las Chivas de Guadalajara, algo que le costó trabajo asimilar.

“Me pegaba un poco el no jugar como a todo jugador, pero traté de trabajar y hacer lo que me toca, de demostrar en los entrenamientos al profe (Víctor Manuel Vucetich) que podía pedir una oportunidad”, señaló el mediocampista en conferencia de prensa.

Tras su determinación, el Rey Midas regresó al joven de 22 años al 11 titular en el partido contra los Pumas de la UNAM. Ahora que regresó a su parcela en el medio campo de los rojiblancos, aseguró que busca cumplir varias metas como el regresar a la selección mexicana absoluta.

Beltrán aseguró que busca cumplir varias metas como el regresar a la selección mexicana absoluta (Foto: Soobum Im/ USA TODAY)

“Sabía que en algún momento se me iba a dar y tenía que estar muy bien preparado, no podía relajarme y pensar que ya no iba a jugar en este torneo. Al contrario, quería seguir demostrando que quiero volver a la selección mayor. Tengo muchas metas claras y tengo que seguir trabajando”, aseveró.

A pesar de su trompicada temporada, Beltrán fue llamado a la selección Sub-23 para una concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). Estos jugadores convocados pelean un lugar para el torneo donde México buscará su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Ha sido un torneo un poco complicado por muchas situaciones en lo personal. Muchos temas pasaron en este torneo para mi, pero traté siempre de trabajar, de recuperar mi mejor nivel y estar a la altura de lo que es representar a Chivas”, reiteró.

El Rey Midas regresó al joven de 22 años al 11 titular en el partido contra los Pumas de la UNAM (Foto: Henry Romero/ Reuters)

Ahora el mediocampista está enfocado en Monterrey, el próximo rival de los tapatíos en la última jornada del torneo regular. Reconoció que los campeones del triplete (Liga, Copa y Concacaf) es un equipo que “está jugando muy bien”.

“Tiene grandes individualidades, muchos jugadores que marcan la diferencia, que en una jugada te matan. entonces es un buen parámetro para saber de lo que estamos hechos y dar esos golpes a equipos fuertes para que sepan que Chivas no es un equipo débil”, anotó.

Y es que los rojiblancos no pudieron entrar de manera directa a los cuartos de final de la Liguilla y tendrán que jugar un repechaje. Sin embargo, el futbolista oriundo de la Ciudad de México aseguró que el Rebaño calificará a la Fiesta Grande y no tiene empacho con enfrentarse con los más fuertes del torneo.

El Nene aseguró que el Rebaño calificará a la Fiesta Grande y no tiene empacho con enfrentarse con los más fuertes del torneo (Foto: EFE)

“A mi (me gustaría enfrentar) al que sea. Para ser campeón hay que ganarle a todos. No es que tenga una rivalidad con alguien, los clásicos en Liguilla son distintos, pero quien sea porque todos son equipos fuertes”, externó.

Sobre las indisciplinas y los cuatro jugadores que fueron dados de baja, el Nene aseguró que en el equipo “no ha afectado en nada”. “No perdemos la fe y las ganas de querer salir campeones. Contra Pumas salimos y lo demostramos dentro del campo”, anotó.

“Nosotros nos enfocamos mucho en el tema que era Pumas, en lo que queríamos lograr, qué queríamos ser y a dónde queríamos ir. El equipo mostró una buena cara, a pesar de todo. Mostramos actitud y querer poner Chivas donde se merece”, finalizó.

