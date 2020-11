Sufrió uno de los KO más impactantes del año y analiza su retiro: “afortunadamente estoy sano”

Davis ganó por KO en el sexto round (AP)

Después de sufrir uno de los nocauts más espectaculares del año a manos del campeón estadounidense Gervonta Davis, el boxeador mexicano Leo Santa Cruz, de 32 años, comenzó a analizar la posibilidad de retirarse del deporte profesional

El púgil latinoamericano, ex campeón de cuatro divisiones, sufrió un brutal gancho de izquierda en el sexto round que lo dejó temporalmente inconsciente durante dos minutos, en su pelea en el Alamodome de San Antonio (Texas).

Davis, con 24 victorias (23 por KO) y ninguna derrota, conservó su corona de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y se acreditó la de peso ligero junior de la misma asociación.

El nocaut de Gervonta Davis sobre Santa Cruz

Tras el combate El Terremoto comentó en diálogo con “ESPN Knockout” que valorará su futuro con los más cercanos a él, incluido su padre y al mismo tiempo entrenador, y luego tomará una decisión.

“Afortunadamente estoy bien, estoy sano”, subrayó el púgil mexicano. “No salí con victoria, pero agradezco a toda la afición su apoyo, su buena disposición, con todo el corazón. (Davis) Me atrapó, pero gracias a Dios estoy aquí”, señaló Santa Cruz.

“La gente se quedó preocupada por cómo caí, yo también, ahorita miré cómo caí, desmayado, yo no recuerdo cuando me agarró, yo nada más me caí, no sentí nada. Pero sí caímos mal. Fue mi error tres derechas al mismo tiempo porque él la estuvo estudiando y me dijo, en la tercera lo voy a contragolpear, la tiré y me contragolpeó y me agarró”, consideró al repasar las imágenes de su derrota.

Además, agregó que “quiero pasar tiempo con la familia, descansar. Y la verdad es que voy a hablar con mi equipo, con mi padre, a ver qué planes tienen o qué quieren que haga, a ver si sigo boxeando o nos retiramos”.

Santa Cruz analizó su futuro tras caer con Davis (AP)

Santa Cruz, que protagonizó una buena pelea durante los cinco rounds anteriores, reiteró que se trata de una decisión importante que tendrá que tomar sobre su futuro y necesitará hacerlo con las ideas muy claras y con mucha tranquilidad, sin precipitación.

El oriundo de Huetamo (Michoacán), que posee un historial de 37 victorias (19 por nocaut), 2 derrotas y un empate, dijo que no se sintió abrumado por la fuerza de Davis hasta que éste le conectó un “uppercut” de izquierda perfecto y ahí se acabó todo.

“Muchas gracias a los fans que estaban pendientes, que hicieron oraciones, espero no haberlos decepcionado, me subí al ring para darles una gran pelea, dar todo de mí, poner a México en alto, no se pudo pero di todo de mí, esto pasa en el boxeo, si te agarran con un golpe te caes, esto me pasó a mí, aquí estamos y ojalá me quieran seguir viendo”, sentenció.





