Encarcelaron al ex campeón mundial de boxeo Adrien Broner: el insólito motivo por el que fue detenido

Adrien Broner estará tras las rejas hasta que pague lo que se le ordenó (AP)

Esta semana el boxeador Adrien Broner fue llevado privado de su libertad por orden de un juez luego de que el deportista incumpliese con la condena en un juicio civil que recibió a finales del año pasado. El estadounidense se presentó este lunes ante la corte y explicó que aún no había pagado los US}D 830 mil a una joven que agredió sexualmente, porque le era financieramente imposible.

Broner, de 31 años, había presentado documentos en octubre para mostrar que solo tenía USD 13 en efectivo y que su cuenta bancaria estaba en cero, por lo que no iba a poder cumplir con el resarcimiento a la mujer que le había ganado el juicio en diciembre de 2019. Sin embargo, luego de mostrar esas pruebas ante la jueza Nancy Margaret Russo, alardeó en las redes sociales con imágenes sosteniendo fajos de miles de dólares y mostrando que en los últimos tres años había gastado cerca de USD 3 millones.

“Tengo amigos ricos. Tengo amigos ricos que me cuidan”, explicó ante la magistrada este lunes, quien entonces le consultó cómo es que sus seres queridos le podían enviar tanto dinero: “Tengo un gran corazón. Le mostraré que tengo un gran corazón. Y cuando tuve dinero y todos me pidieron dinero, se los di. Y ahora que ven que necesito ayuda si la pido”.

Esto despertó la curiosidad de la jueza, pero el ex campeón continuó: “¡Son amigos míos! Puede preguntarle a Gervonta Davis, Al Haymon, puede preguntarle a Stephen Espinoza, puedo pedirle dinero a cualquiera de ellos. Lo envían a través del banco y entra en mi cuenta y lo estoy gastando. No tengo dinero, me envían dinero y lo gasto, tengo que gastarlo en facturas”.

Tras su explicación, Russo no dudó: “Señor. Broner ha desafiado continuamente todas las órdenes judiciales que he dado. Hoy se acabó”, y ordenó de inmediato entonces su arresto.

Marcos Maidana venció a Broner en 2013 y se consagró campeón mundial de la FIB (AFP)

La jueza de Ohio fue quien lo había castigado en diciembre con una indemnización de 830.000 dólares a una mujer que acusó al excampeón de agredirla sexualmente en un club nocturno de Cleveland. El púgil oriundo de Cincinnati fue acusado en la demanda y en un caso penal de sujetar a una joven a la que no conocía sobre un sofá en junio de 2018 y besarla en contra de su voluntad mientras ella forcejeaba para liberarse. En la demanda se afirmó que uno de los amigos de Broner lo quitó de encima de la víctima, luego que alguien tomó una fotografía de la agresión.

En un principio Broner fue acusado de imposición sexual en el condado Cuyahoga. En abril se declaró culpable de cargos menores de agresión y restricción ilegal de la libertad y fue sentenciado a libertad condicional. En noviembre, la jueza Russo dio autorización a sus abogados en la demanda para que se retiraran del caso, por lo que el púgil se quedó solo en su defensa. El 3 de diciembre se presentó sin representantes a una audiencia por incumplimiento, pero nunca acudió a brindar una declaración ni respondió a las solicitudes de presentación de evidencia, afirmó Ashlie Case Sletvold, abogada de la mujer.

Broner, apodado The Problem, tiene un récord de 33 victorias (24 KO), 4 derrotas y un empate. Entre sus caídas se destacan la de 2019 frente a Manny Pacquiao y la de 2013 ante al argentino Marcos Maidana, cuando perdió el título mundial wélter de la FIB, que le había ganado meses antes a su compatriota Paulie Malignaggi.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Un ex campeón mundial de boxeo le escribió por chat a una rapera de 16 años y culpó a Instagram: “Pensé que era mayor de edad”