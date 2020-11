Piojo Herrera busca amarrar subliderato con América; Tuca Ferretti lamentó dependencia de los goles de Gignac en Tigres

Miguel Herrera manifestó que no piensa en la Fiesta Grande, ya que aún le queda un partido pendiente contra los Bravos de Juárez (Foto: David Martínez Pelcastre/ EFE)

Con la victoria ante Tigres (3-1), América aseguró su pase directo a los cuartos de final de la Liguilla. Sin embargo, el técnico Miguel “Piojo” Herrera manifestó que no piensa en la Fiesta Grande, ya que aún le queda un partido pendiente contra los Bravos de Juárez.

“Tenemos que pensar en Juárez, ya estamos calificados, pero viene Juárez y vamos con la idea de sacar tres puntos para cerrar bien el torneo, quedar lo mejor posicionados para elegir el día que más nos acomode”, comentó el timonel azulcrema en conferencia de prensa.

El entrenador mexicano señaló que el partido contra los fronterizos será importante para poder amarrar el segundo lugar de la tabla. “Superamos la barrera de los 30 puntos y solamente queda un partido para asegurar ese segundo lugar”, anotó.

Este triunfo en el Estadio Azteca le dio a las Águilas el segundo lugar en la tabla por el momento. Sin embargo, Pumas, Cruz Azul y Monterrey aún tienen posibilidades de arrebatarle el subliderato.

Aun así, el Piojo aseguró que pelearán por la plaza que le dará preferencia de elegir día y hora para sus encuentros en la Liguilla. Además, destacó el gran trabajo de sus pupilos este domingo, ante uno de los clubes más fuertes de la Liga.

“El equipo hace un juego inteligente y debíamos ganar para estar seguros en esos cuatro primeros. No era un rival fácil, pero el equipo hizo las cosas bien y faltó un poco de contundencia, porque si no, no hubiéramos sufrido en el último minuto”, declaró.

Por último, el estratega mexicano cambió su discurso crítico sobre el trabajo del arbitraje. No quiso entrar en polémica sobre el gol anulado a Henry Martín y hasta apuntó que le pidió a sus jugadores no reclamar las decisiones de los silbantes.

“No puedo hablar de ellos porque ellos vieron las tomas y hoy ni siquiera es que fueron a ver el VAR. Es una decisión de gente de VAR y si no entró bien o si no se rectifica (el gol señalado), pues es de ellos la decisión. Nos hemos concentrado y no vamos a meternos más con ellos. En la reclamación del ‘Cachorro’ (Richard Sánchez) le grité que no se meta con el árbitro”, finalizó.

Tuca lamentó la dependencia a Gignac

La derrota de su equipo no le sentó bien al brasileño Ricardo “Tuca” Ferretti. El entrenador lamentó que los Tigres dependan de los que haga el francés André-Pierre Gignac, máximo goleador histórico de la institución.

En la misma conferencia, el timonel felino aseguró que su equipo cayó “en una dependencia de André”. “Debemos tener más gente que pueda cooperar con más gente que sea goleadora”, señaló.

Y es que el delantero de 34 años es el máximo anotador del equipo en el Guard1anes 2020 y el segundo del torneo con 11 dianas. El segundo en la lista para los universitarios es el uruguayo Nicolás “Diente” López con seis tantos.

A su vez, el experimentado técnico reconoció que está preocupado por el rendimiento del plantel en los últimos juegos a una fecha del cierre del campeonato regular. Luego de la victoria contra Cruz Azul (0-2), los Tigres empataron contra Juárez (1-1) y la derrota contra América.

“Siempre ando preocupado. Nunca dejó de preocuparme aún ganando y no creo que el equipo tenga motivo para entrar en un bache, porque es un equipo experimentado, que ha pasado por muchas circunstancias difíciles. Confío en el equipo que no caigamos en el bache”, externó.

Por último, anotó que la derrota les deja un mal sabor de boca. No obstante, en los entrenamientos de la semana deben de pensar en lo sucedido y pensar en el Atlas, ya que una victoria les podría dar el pase directo a la Fiesta Grande.

“Después de perder un juego el ánimo no es agradable. Sería ilógico y tampoco quiero ver que estamos contentos. El ánimo, en este momento, no es el adecuado, pero mañana debemos analizar las cosas y platicar y prepararnos para el siguiente juego”, concluyó.

