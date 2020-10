Ronald Koeman explotó contra el VAR tras el penal a favor del Real Madrid que cambió el curso del clásico ante Barcelona

"¿Por qué sólo hay VAR en nuestra contra?", se preguntó Koeman en conferencia de prensa (Foto: Reuters)

El clásico de España que decantó en el triunfo del Real Madrid sobre Barcelona en el Camp Nou dejó un camino de polémicas a raíz de la utilización del VAR para sancionar el penal que le permitió al combinado visitante pasar al frente del encuentro cuando las cosas estaban igualadas 1-1. Con los fanáticos poniendo el foco sobre la herramienta tecnológica en las redes, el que explotó en la conferencia de prensa fue el entrenador Ronald Koeman.

Ante la consulta de un periodista sobre el penal, él repreguntó la opinión al cronista antes de dar su respuesta. Después que le dijeron que en su consideración había estado bien sancionada la falta sobre Sergio Ramos, el holandés contraatacó: “¿Para ti es penal? Para mí no es penal...”.

“Le he dicho al árbitro que ojalá me puedan explicar un día el tema del VAR aquí en España. Llevamos cinco jornadas y el VAR sólo entra en contra del Barça. No entró en el penal del Sevilla a Messi, ni ha entrado en las dos faltas que para mí eran rojas de Getafe. Esto ha sido mi pregunta: ¿Por qué sólo hay VAR en nuestra contra?”, declaró el DT en conferencia.

El entrenador del combinado blaugrana no se mostró en contra de la herramienta tecnológica, pero sí dejó en claro que debe ser equitativa: “El VAR puede ser muy bueno, pero para todos los equipos...”.

La maniobra se desarrolló en el segundo tiempo, cuando el defensor francés Clément Lenglet sujetó de la camiseta a Sergio Ramos tras un envío al área. El juez Juan Martínez Munuera fue llamado por sus colegas del VAR y evaluó la acción en las pantallas ubicadas a un costado del campo de juego. Tras analizarlo, sancionó la pena máxima que luego Ramos cambió por gol para poner el duelo 2-1.

“No he hablado con Clément Lenglet sobre esta jugada. Sí he visto la imagen del penal. En principio, es falta de Ramos a Lenglet. Sí Lenglet toma con su mano la camiseta, pero no tanto para tirarse. Si tu tomas la camiseta del contrario, tiene que tirarse por delante y no por atrás. Entonces para mí, una vez más, no es penal”, avisó Koeman.

El penal por VAR que le cobraron a Real Madrid ante Barcelona

Koeman aseguró que el equipo “hasta el penal” estaba bien: “Algunos momentos de la primera parte el Real Madrid fue peligroso, pero nosotros tuvimos más oportunidades que nuestro contrario. El penal hizo mucho en la segunda parte. Hasta ese momento estuvimos bien y controlando el partido. Es totalmente diferente el 1-1, que el 1-2. Porque después, sí, han cerrado mucho los espacios y tuvimos problemas para encontrar espacios y crear oportunidades”.

