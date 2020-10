Estudiantes de Mérida encendió las alarmas en la previa de su partido ante Racing por un brote de coronavirus en su delegación

Martín Brignani de Estudiantes de Mérida





La definición del Grupo F de la Copa Libertadores está en duda. En las últimas horas, la situación sanitaria que atraviesa el plantel de Estudiantes de Mérida, rival de Racing este miércoles en el Cilindro de Avellaneda por la última fecha de la fase de grupos del torneo, activó las alarmas en la llegada del plantel del conjunto venezolano al país.

Según indicó el propio entrenador del equipo de Venezuela, el argentino Martín Brignani, casi la totalidad del plantel se enfermó de coronavirus después de jugar ante Alianza Lima, en Perú, el pasado 30 de septiembre.

“Lamentablemente, hace un tiempo atrás, cuando llegamos de Lima, tuvimos un brote bastante importante dentro del plantel, muchos jugadores infectados. Gracias a Dios fueron todos asintomáticos, pero los PCR dieron positivos y no pudimos trabajar mucho. Ahora estamos bien, están todos habilitados. Pero ha sido muy muy difícil: de una delegación de 40 personas, casi el 60 por ciento se infectó”, explicó Brignani en diálogo con el programa Super Fútbol, de TyC Sports.

“Nosotros tenemos la habilitación de Conmebol que todos los jugadores que viajaron están en condiciones de jugar. No soy quien para estar por encima de los médicos o la Conmebol. La gente de Racing tiene que estar muy tranquila, le hemos hecho todos los exámenes a los jugadores. Los 19 jugadores que viajaron están habilitados y cinco no fueron habilitados”.

Está en duda el partido de este miércoles entre Racing y Estudiantes de Mérida (AP Photo/Matias Delacroix)

“Para venir a este partido hemos repetido los PCR y muchos han dado negativo. Digamos que ha sido el momento de la preparación lo que más nos complicó. En un momento estábamos entrenando con muy pocos jugadores y estaban todos aislados. Y bueno, tomando los protocolos que nos han dicho. Como ya han pasado los 10 días, ahora están habilitados”, advirtió el DT de Estudiantes.

Al igual que sucedió con el caso de los varios jugadores de Boca que viajaron a Paraguay todavía siendo positivo en los testeos pero ya recuperando de la enfermedad, la Conmebol en estos casos se apoya en las recomendaciones que compartió en su momento la Organización Mundial de la Salud para “dar por terminado el aislamiento sin que se requiera que vuelva a someterse a pruebas”. Allí se recomendaba que deben pasar al menos 10 días de cuarentena para los casos asintomáticos y una base inicial de 13 días para pacientes sintomáticos (10 días como mínimo desde el comienzo de los síntomas y al menos 3 días sin síntomas). En este último escenario, la OMS aclaró a modo de ejemplo: “Para un paciente con síntomas durante 14 días, puede ponerse fin a su aislamiento (14+3 =) 17 días después de la fecha de aparición del síntoma”.

Frente a este panorama, el entrenador Brignani dio detalles del largo proceso que tuvo que atravesar la delegación del club venezolano en su llegada al aeropuerto de San Fernando para ingresar al país. “Tuvimos muchas dudas. Ayer (lunes), al ingreso aquí a la Argentina, la parte sanitaria fue realmente difícil. Los directivos estuvieron como 4 horas en el aeropuerto hasta que se nos permitió ingresar. Los jugadores por suerte durante una hora y luego se nos permitió el ingreso”, dijo.

“A los jugadores se le han hecho rayos X, análisis de sangre, electrocardiograma. Todo lo que la Conmebol nos exige, lo hemos hecho. Cumplís con todo el protocolo. Son cuestiones atípicas y muy preocupantes para todos”, agregó.

Llegada del plantel de Estudiantes de Mérida a la Argentina

Por la masiva infección en el plantel, el conjunto de Mérida no pudo contar con la mayoría de sus futbolistas en el arranque de la Primera División de Venezuela. “Comenzamos el torneo nacional la semana pasada jugando con jugadores juveniles. Para nosotros la Copa Libertadores ha sido muy difícil desde entrada. La preparación no ha sido la que uno pretende, pero vamos a ir a jugar un partido que será difícil para nosotros”, expresó el director técnico. En el inicio del certamen venezolano, Estudiantes perdió ante Yaracuyanos (1-2) y empató frente a Trujillanos (1-1)

A la espera de lo que sucederá con la determinación que tomarán las autoridades locales sobre el normal desarrollo del partido, el plantel visitante realizó una activación en el hotel donde se concentra en el centro de la Capital Federal.

El plantel de Estudiantes de Mérida se ejercitó en el hotel





“Hasta este momento, no llegó ninguna información de alguna queja de Racing. Me parece que es entrar en pequeñas suspicacias. No veo porqué entrar en ese juego de si está bien o mal. Sí, tuvimos casi todo el plantel a excepción de dos jugadores, que dieron positivo. Pero esta es la realidad. Vos estás en contacto con gente, con periodistas, policías, encontrar en qué se falló, seguramente que si hacemos un análisis lo podés encontrar. Nos tocó, pero por suerte tuvimos el tiempo necesario para que los jugadores se recuperen y estar disponibles para jugar”, concluyó Brignani.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Espeluznante lesión de un jugador del Flamengo: dejó la cancha con sangre en la ingle por un corte en un testículo

Con varios partidos estelares, arranca la fase de grupos de la Champions League: hora, TV, partidos y todo lo que hay que saber