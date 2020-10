Espeluznante lesión de un jugador del Flamengo: dejó la cancha con sangre en la ingle por un corte en un testículo

Uno de los partidos de fútbol más espectaculares de este fin de semana en Brasil fue el que jugaron Corinthians y Flamengo correspondiente a la Fecha 17 del Brasileirao. Fue una contundente victoria del Mengão por 1-5, aunque no todo fue alegría para el vigente campeón de América: una de sus figuras sufrió una espeluznante lesión en los genitales.

Se trata de Gustavo Henrique, defensor de 27 años, quien llegó en enero al cuadro rojinegro proveniente desde el Santos FC. El jugador no pudo completar ni siquiera el primer tiempo y debió salir de la cancha antes del descanso tras sufrir un corte en uno de sus testículos.

En las imágenes se ve al zaguero, quien previamente había salido del campo para cambiarse su uniforme manchado con sangre, salir caminando con mucha dificultad para dejarle el lugar a su compañero Gabriel Noga en el minuto 39 del partido.

Gustavo Henrique abandonó el campo de juego con una mancha de sangre en su pantalón.

En un comunicado oficial, el Flamengo informó que Gustavo Henrique “sufrió un traumatismo directo en el testículo derecho” provocado por un corte en la zona genital. Se sometió a una nueva evaluación este lunes en el complejo Ninho do Urubu y se recupera favorablemente.

A través de sus redes sociales el jugador agradeció el apoyo de los fanáticos: “¡Buenos días, Nación! Paso por aquí para agradecer todos los mensajes de apoyo y decir que ya me estoy recuperando para volver lo antes posible para ayudar al Mengão. Muchas gracias.”

Bom dia nação!!! Passando pra agradecer a todas as mensagens de apoio e dizer que já estou em recuperação para voltar o quanto antes pra ajudar o mengão!!! Muito obrigado a todos. Tmj 🔴⚫️ pic.twitter.com/njRWxuO0tE — Gustavo Henrique (@GHenrique093) October 19, 2020

Cuando el defensor abandonó el campo de juego entre lágrimas el partido estaba solamente 1-0 a favor de su equipo por un gol de Éverton Ribeiro, pero después se desató un vendaval con tantos de Vitinho, Souza, Bruno Henrique y Diego para completar la goleada. El Fla es líder junto al Inter de Porto Alegre, ambos con 34 puntos.

Es una baja sensible para el partido que este miércoles afrontará el equipo de Domenec Torrent ante Junior de Barranquilla en el Maracanã por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Aún no se sabe si el defensa estará disponible pero todo indica que no podrá ser de la partida.

El Flamengo derrotó por 5-1 Corinthians y se afianzo en la cima del campeonato brasileño (REUTERS)

La buena noticia para el Mengão es que centrocampista uruguayo Giorgian De Arrascaeta se entrenó con normalidad con el resto de la plantilla y está cada vez más cerca de regresar al equipo que ya está clasificado a los octavos de final de la competición continental, donde defiende el título de campeón.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Gallardo suma una preocupación: un grande de Brasil viene por una figura de River

La patada criminal de Dani Alves que lesionó a un rival

Se confirmó la lesión de Virgil Van Dijk tras la descalificadora patada que sufrió en el clásico ante Everton