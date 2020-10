El día después para Nadia Podoroska y Diego Schwartzman, tras sus históricas actuaciones en Roland Garros: sus próximos objetivos y cómo cambiarán sus carreras

Diego Schwartzman y Nadia Podoroska hicieron historia en Roland Garros (Reuters)

La edición 2020 de Roland Garros será recordada por el impacto que causaron dos tenistas argentinos. En el cuadro femenino, una rosarina que llegó a París en el puesto 131 del ranking, consiguió el mejor resultado de su carrera deportiva. Entre los varones, la mejor raqueta del país tuvo un rendimiento sobresaliente y alcanzó meterse en las semifinales del Grand Slam que se disputa en la capital de Francia. Para cada uno, el paso que tuvieron Nadia Podoroska y Diego Schwartzman por el polvo de ladrillo parisino será inolvidable.

Si hacemos un rápido análisis del presente de la rosarina, hace menos de un mes ganó un torneo de menor rango en Saint-Malo, territorio francés, que entregó un total de 60 mil euros en premio para todas las concursantes. Hoy, después de haber superado los tres partidos de la qualy y haber superado a cinco rivales -entre ellas a la que llegó a RG como tercera preclasificada-, Podoroska pegará un salto enorme en el ranking de la WTA: se aseguró estar entre las mejores 50 raquetas del mundo y, además, escaló lo suficiente para pensar en tener un 2021 en el que podrá acceder fácilmente a los cuadros principales de los Grand Slams y a los torneos Premier Mandatory, eventos que suceden a los Mayores en el circuito en puntos que otorgan y por el dinero que reparten.

Pero si de ingresos hablamos, ese es otro gran paso que dio Nadia tras su excursión por París. Después de pasar las rondas de clasificación y gracias a haber alcanzado meterse entre las mejores cuatro jugadoras del torneo, la rosarina ganó una suma de dinero mucho mayor a la que había obtenido en toda su carrera profesional. Logró ganancias de un total de 425.250 euros -aproximadamente 500.00 dólares- en Roland Garros que le permitieron superar los 301.547 dólares que indica el sitio oficial del circuito femenino de tenis.

“Lo que me hace sonreír es lo que estuve disfrutando estas tres semanas. Roland Garros no va a cambiar mi vida, voy a seguir siendo la misma... Mis ganas de jugar, entrenar, será igual. Sí va a cambiar mi ranking y gracias a eso entraré mejor a los torneos”, destacó Podoroska en diálogo con los medios después de perder contra la polaca Iga Swiatek. Lo que sí le permitirá a Nadia su histórica actuación en el Abierto francés es poder costear el sueldo de sus entrenadores Juan Pablo Guzmán y Emiliano Redondi, líderes de la academia Tenis Positivo.

También podrá organizar junto a ellos lo que resta de la temporada y focalizar en el 2021, un año muy esperado para Podoroska porque competirá en el máximo escenario del deporte mundial: la rosarina tiene su boleto asegurado para competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y quiere aprovechar la experiencia.

La historia para Schwartzman también tuvo un final feliz a pesar de la derrota contra Rafael Nadal en las semifinales. Más allá de la derrota en tres sets contra el 12 veces campeón de Roland Garros, el Peque firmó su mejor actuación en un Grand Slam y le demostró al mundo del tenis que su carrera está en franco ascenso. Tanto que desde el próximo lunes se convertirá en el tenista argentino número 13 en la historia en ser top ten.

Como el nuevo N° 8 del ranking ATP, la mejor raqueta masculina argentina intentará seguir sumando buenos puntos en lo que será su próximo gran objetivo, el Masters 1000 que se jugará en París a partir de la primera semana de noviembre. Antes de volver a Francia, Schwartzman podría viajar a Austria para ser protagonista del ATP 500 de Viena, a jugarse a finales de octubre, y sumar con el objetivo de ganarse su lugar en el ATP Finals de fin de temporada.

Después de embolsar la misma cantidad de dinero que su compatriota Podoroska -unos 425.250 euros, equivalentes a 500.000 dólares-, Diego no para de crecer. Desde 2016 viene subiendo su producción hasta llegar al selecto grupo de los mejores tenistas del circuito. “La confianza está alta, ahora vamos a otra superficie. Físicamente soy un jugador que se pone mejor con el ritmo y los partidos, no descansando mucho. Ahora vienen meses importantes donde todo suma y el objetivo es entrar al Masters, me siento en ese nivel”, expresó el tenista de 28 años después de la derrota ante Nadal.

El futuro de Nadia Podoroska y Diego Schwartzman parece que no podrá ser mejor. Tras la performance más sobresaliente de sus vidas en una cancha de tenis, por el escenario y por la instancia a la que llegaron, las dos raquetas argentinas del momento ya piensan en lo que se viene.

