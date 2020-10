El motivo por el que Barcelona lo echó del club, sus charlas con Messi en plena crisis y sus últimos mensajes con Leo: las frases de Luis Suárez

Suárez reveló detalles de su intimidad con Messi en los últimos instantes que compartieron en Barcelona (REUTERS/Albert Gea)

Es un capítulo de su vida y carrera futbolística terminado. Pero Luis Suárez todavía transita el duelo. En plena concentración con la selección uruguaya que anoche le ganó a Chile en su estreno por las Eliminatorias Sudamericanas, el flamante refuerzo del Atlético Madrid brindó una entrevista en la que contó detalles íntimos de sus últimos días en Barcelona junto a Lionel Messi, su amigo y ahora ex compañero.

Lucho ya había dado algunos pareceres sobre su salida del Barça en las últimas horas, aunque ahora ahondó en diversas cuestiones vinculadas al club catalán, su presente futbolístico, su relación personal con Messi y el combinado charrúa.

· EL MOTIVO DE SU SALIDA DEL BARCELONA

“Les molestaba que yo me llevara bien con Leo, que capaz eso influyera en el juego porque nos buscábamos constantemente, por el bien del equipo, no por el bien personal. Quizás querían que Leo juegue más con otros compañeros. Es posible que hayan querido sacarme de al lado de Leo; no está claro por qué la directiva tomó esa decisión”

“Cuando llegué al Barcelona me advirtieron ‘cuidado con Leo porque no se lleva bien con ningún delantero’. Una vez que se lleva bien con alguien lo quieren separar. Yo tengo informaciones desde hace dos años que había directivos que ofrecían delanteros porque me querían echar a mí. Y lo terminaron haciendo, aunque soy conciente de que tengo cierta edad”

“Hubo contradicciones. El presidente (Josep Maria Bartomeu) dijo que había jugadores que tenían que dar un paso al costado. Después viene un entrenador y dice que no va a contar conmigo. Eso genera dudas, me confirma que era la directiva y no el entrenador la que no me quería. Si era por el aspecto económico, yo daba soluciones; si era por lo deportivo lo puedo entender. Pero lo podrían haber planteado de otra manera, molestaron las formas”

· LA INTIMIDAD CON MESSI EN SUS ÚLTIMOS DÍAS EN BARCELONA

“Por respeto a la relación que tengo con Leo no voy a decir todo pero sí que entendía la situación que vivía. Leo se quería ir, el club no quería y Leo se basaba en aspectos que el club discutía. Lo mejor era respetarlo, apoyarlo y tratar de que se distraiga un poco. Como amigo lo veía así”

“El entorno influye mucho y había que apoyarlo, estar con él sabiendo el momento difícil que estaba viviendo, siempre darle ánimo. Las cámaras estaban atrás de él todo el tiempo y todo eso te llevaba a no saber qué hacer en ciertos momentos”

“Quedó bastante conciente de la realidad. Él vale más que tener al lado a un compañero. Él le dio al Barcelona cosas que nunca se imaginó. No le tiene que dar el orgullo a que lo vean triste y cabizbajo. Tiene que seguir siendo el número 1, ser feliz y hacer las cosas que hace para la gente que lo ve afuera”.

“Que se quisiera ir no fue un gesto hacia a mí sino una decisión que él tenía. Se tendría que haber respetado pero ya es cosa del pasado, ya cambió el chip. Leo tiene que ser conciente de lo que es él para el Barcelona y el fútbol mundial. No debe perder la ambición que tiene”





· SUS ÚLTIMOS MENSAJES CON LEO MESSI

“Obvio que se lo extraña pero lo bueno es que hoy con la tecnología y el teléfono estás en contacto constantemente. Siempre hablamos después de cada partido. Se van a extrañar muchas cosas, llegar cada mañana al entrenamiento, tomar mates y conversar de todo”

“Lo felicité después del partido de ayer y decíamos que cada vez son más complicadas las Eliminatorias. Terminás más cansado los partidos. Argentina y Uruguay están en un recambio de jugadores que son muy rápidos y nos tenemos que acostumbrar a su dinámica. Yo siendo 9 salgo a apoyarme y cuando me doy cuenta los extremos ya me pasaron. Leo también tendrá que estudiar y aprender eso”

“Las Eliminatorias en Sudamérica son más difíciles que las de Europa. Los europeos saben las dificultades que hay acá. Esta es la Eliminatoria más larga y los partidos dan dificultades por la altura, los viajes, traslados, tantas horas de viaje y pocas de descanso”





