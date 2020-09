“Una enorme mentira”: José Juan Macías aseguró que no está peleado con directiva de Chivas

Macías desmintió a un periodista que aseguró una pelea con la directiva de Chivas (Foto: Twitter/ @Chivas)

De nueva cuenta, José Juan Macías salió a desmentir versiones de la prensa. El delantero de las Chivas aseguró que no tiene ningún problema con la directiva encabezada por Ricardo Peláez, director deportivo de los rojiblancos.

“Amigos chivahermanos, hoy, otra vez, un columnista volvió a inventar una nota de que estoy enojado con la directiva de Chivas”, escribió el ariete mexicano en su cuenta oficial de Twitter.

Macías aseguró que lo escrito en la prensa es una mentira, pues no tiene inconvenientes con los directivos del club. “Eso es una enorme MENTIRA, tengo una excelente relación con la directiva, y confío al 100% EN TODAS (las mayúsculas son de él) sus decisiones”, aseveró.

“Yo solo estoy concentrado en regresar a Chivas donde se merece estar, y ellos también, y no tengo ni la menor duda que juntos lo vamos a lograr!”, finalizó el también romperedes de la selección mexicana.

José Juan Macías desmintió que estuviera peleado con la directiva de Chivas (Foto: Twitter/ @jjmacias9)

Esta publicación fue en relación a la columna del comunicador David Medrano, publicada en el periódico deportivo Récord. En su espacio habitual en el medio, el conductor de televisión explicó que el Rebaño Sagrado solo quiere tener un convocado para la fecha FIFA de octubre.

Según Medrano, el único jugador que iría a Holanda con Gerardo “Tata” Martino sería Gilberto “Tiba” Sepúlveda. Agregó que el defensor podría ser quien releve a Hector Moreno en la zaga mexicana.

“A José Juan Macías no le hizo gracia el enterarse que Chivas quiere que se quede a entrenar con los rojiblancos, ya que el delantero siente que esos dos partidos en Holanda podrían ser una gran vitrina para poder proyectarse en el mercado europeo”, indicó el columnista.

David Medrano señaló que los rojiblancos no quieren prescindir de Macías, Alexis Vega y Uriel Antuna, jugadores convocados a la selección. Esto porque en la reanudación de las actividades de la Liga MX, los de Verde Valle disputarán el clásico tapatío contra el Atlas.

David Medrano explicó que el Rebaño Sagrado solo quiere tener un convocado para la fecha FIFA de octubre (Foto: Twitter/ @Chivas)

Y es que todo comenzó con los reclamos de Miguel Herrera hacia el miniciclo de la selección. El técnico del América arremetió contra las convocatorias del Tata Martino, a raíz de la lesión del portero Guillermo Ochoa.

“Lo de Memo fue por prestarlo a la selección, por eso no me gusta prestar jugadores a la selección. Ellos no están preocupados por la chamba de nosotros, ¿por qué nosotros sí? Voy a hablar con Santiago (Baños) porque parece que estos trabajos extra no dejan nada a los clubes, claro que estoy molesto porque nos entregan a los jugadores cansados”, dijo el Piojo en conferencia de prensa tras empatar en el clásico joven contra Cruz Azul.

Después de eso, medios locales han informado que los clubes de la Liga MX están cabildeando con la selección mexicana. El motivo es para que tengan los menos convocados posibles y no perder a jugadores para el cierre del campeonato.

El Tata Martino intentó calmar los ánimos, después de las quejas del Piojo Herrera (Foto: Twitter/ @miseleccionmx)

Esto a pesar de que el Tata Martino intentó calmar los ánimos, después de las quejas del Piojo Herrera. Después del sorteo de la Copa Oro, el seleccionador argentino aseguró que el Tri trabaja al parejo de los clubes.

“Nosotros tenemos un reconocimiento del trabajo que los jugadores hacen en sus equipos. Y tenemos casi como lema trabajar con la misma carga que con la que vienen haciendo”, señaló en conferencia de prensa.

Vale recordar que este miércoles, el Tricolor se medirá contra Guatemala en el Estadio Azteca. Una semana después el equipo viajará a Holanda para una “minigira”, donde se enfrentará a Países Bajos y Argelia.

