La imagen de un pectoral deformado de una figura de UFC desató la polémica: ¿consume esteroides?

Israel Adesanya está invicto en UFC (USA TODAY Sports)

Israel Adesanya fue noticia esta semana por haber noqueado al brasileño Paulo Costa en uno de los combates más esperados del año. El africano se quedó con su cinturón de UFC tras un duelo que apenas duró poco más de un round, pese a que el sudamericano había prometido más.

A días de esa victoria, en redes sociales se viralizó una captura del luchador sobre la jaula festejando su logro en donde se ve una especie de deformación en su pectoral derecho. De inmediato, muchos usuarios señalaron que eso era producto del consumo de esteroides o de algún tipo de producto sintético para alterar los músculos.

Incluso, algunos de sus colegas como Jon Jones, escribió: “¿Qué pasa con la teta derecha de Izzy?”. Chris Weidman, tuiteó: “Qué pezón raro”. Es por eso que la teoría circuló con velocidad y hasta expertos se metieron en el debate

Nocaut de Israel Adesanya a Paulo Costa

“La otra cosa en la que debemos pensar aquí es si esto es solo una acumulación de tejido graso. Eso se llamaría pseudoginecomastia. Eso puede ser desde una serie de cosas diferentes totalmente benignas, incluso cosas como traumas repetitivos en un área que tiene mucha importancia para un luchador de MMA”, señaló el doctor Brian Sutterer en un video de Youtube.

Debido al revuelo, este miércoles el luchador de 31 años aclaró el asunto en diálogo con el reportero de ESPN Ariel Helwani: “¡Joder, no! ¡Joder, no! Sé que me crees, ¡pero vamos! No soy una de esas personas que necesitan algo de eso porque cuando les quitan esa mierda se sienten débiles. ¿Has visto que cuando llegó la USADA, muchos cuerpos cambiaron y mucha gente no se sentía lo suficientemente bien sin sus pequeños suplementos mágicos?. Pero ese no soy yo".

Adensanya señaló que esto es producto de la envidia que ha cosechado en base a triunfos y de que nadie haya logrado vencerlo dentro de UFC: “Las habilidades pagan factura”.

La imagen de Israel Adesanya que desató la polémica

Es que ahora, el nigeriano ocupa el primer puesto del ranking de los mejores peleadores libra por libra de UFC y en 20 presentaciones como profesional jamás ha perdido: suma 20 triunfos, 15 por la vía rápida. Por eso se ha convertido en una de las máximas figuras del mundo de las artes marciales mixtas y según sus propias declaraciones tiene como objetivo enfrentar a los mejores de su categoría, por lo que no teme exponer su cinturón de campeón. Además, le avisó a Dana White, presidente de UFC, que quiere que los mejores de otros pesos se midan ante él para poder demostrarle a los fans por qué está donde está, por lo que su nombre se mantendrá en los principales portales del mundo del deporte durante un largo tiempo.

A los 18 años, Adensanya inició clases de kickboxing, tras ver una película y se encontró con que era realmente bueno en el arte de la lucha. Tanto es así que cosechó un récord de 32 victorias en igual cantidad de presentaciones como amateur y se unió a los 21 años se unió al City Kickboxing, un equipo de grandes peleadores dentro de esta disciplina.

Para 2012 tuvo su debut en las artes marciales mixtas y fue triunfo por nocaut técnico ante el australiano James Griffiths. A partir de allí hilvanó una racha de 11 victorias por la vía rápida que el abrieron las puertas de UFC, la compañía de MMA más importante del plantea.

En menos de 10 combates, Adesanya ya se ha adueñado del título de campeón en la categoría de peso medio pero además ha escalado al puesto número 1 del ranking libra por libra dentro de UFC, por lo que hoy en día es considerado el mejor luchador de la empresa.

