“Esta Liga es Azul”: Jerry Flores provocó al América horas antes del clásico joven

El ex jugador Gerardo “Jerry” Flores revivió una de los momentos más amargos para él y para la afición celeste (Foto: Cuartoscuro)

Cruz Azul y América protagonizarán una edición más del clásico joven este domingo. El partido, además de significar tres puntos para ser el líder de la competencia, tiene muchas historias y pasajes que han sucedido durante los 90 minutos.

El ex jugador Gerardo “Jerry” Flores revivió una de los momentos más amargos para él y para la afición celeste. Con motivo del encuentro, contó cómo vivió su último partido contra las Águilas.

“Sí, éste fue mi último clásico. Lleno de furia y coraje. Rebasado por mi amor a estos colores, no hubo quien me detuviera ni yo pude controlarme”, indicó el ex futbolista en su cuenta de Twitter, donde agregó una foto donde lo están expulsando del duelo.

Sin embargo, aunque él ya no estará en la cancha, aseguró que La Máquina vencerá a su acérrimo rival este domingo. “Se aprende y se Gana...Y HOY YA NOS TOCA GANAR y no hablo solo de este partido , Esta LIGA es AZUL (sic)”, finalizó.

El ex jugador de Cruz Azul recordó su último partido contra América (Foto: Twitter/ @jerryflores15)

El partido al que se refirió Jerry fue la final del torneo Apertura 2018. Cruz Azul y América se enfrentaban en el gran partido por segunda ocasión en la última década, encuentros que ganarían los dirigidos por Miguel Herrera.

En aquella ocasión, los cementeros perdían 1-0 en el partido y el marcador global. Corría el minuto 88. Roberto Alvarado frenó una embestida azulcrema que comandaba Edson Álvarez, lo que provocó que el jugador de Coapa se tirara en el piso.

Flores, que estaba viendo el encuentro desde la banca, no aguantó y entró al campo para buscar que Edson no hiciera más tiempo. El árbitro, sin dudarlo, lo mandó a las regaderas por conducta violenta.

Al final, América levantaría el título de la Liga MX y su campeonato número 13. Cruz Azul, con la penosa fama de perder finales, se quedaría nuevamente en la línea para sumar más de 20 años sin una trofeo de Liga.

Ahora Cruz Azul es superior

La Máquina es la que llega con mejores números que las Águilas (Foto: EFE)

En este clásico joven, La Máquina es la que llega con mejores números que las Águilas. Los celestes son los superlíderes de la tabla general con 25 puntos, donde acumulan dos partidos perdidos, un empate y ocho ganados.

Sin embargo, las Águilas también tienen una buena posición. Los azulcremas están en la tercera posición, (debajo del León) con 23 puntos, producto de dos partidos perdidos, dos empates, y siete victorias.

Los de Coapa son la mejor ofensiva del torneo con 22 dianas. El mexicano Henry Martin y el uruguayo Federico Viñas son los dos máximos anotadores del equipo, con cinco tantos cada uno.

En cambio, los de La Noria tienen al uruguayo Jonathan “Cabecita” Rodríguez, quien es el goleador del torneo con 10 tantos. Asimismo, los cementeros son la segunda mejor ofensiva del certamen junto con los Pumas de la UNAM, con 20 balones a la red cada uno.

Los de Coapa son la mejor ofensiva del torneo con 22 dianas (Foto: EFE)

En cuanto a las defensivas, La Máquina vuelve a imponerse desde los números, pues es la segunda mejor del torneo con 9 goles encajados, sólo detrás de los Esmeraldas. Las Águilas suman 15 tantos dentro de su portería y son el equipo con más anotaciones recibidas dentro de los primeros ocho de la tabla.

Cruz Azul es el que ha ganado los últimos encuentros del clásico. En el partido amistoso de la Copa por México, los celestes vencieron a los azulcremas (4-1), mientras que el último partido de Liga que los enfrentó también lo ganaron los dirigidos por Robert Dante Siboldi (1-0).

Aunque ambos cuadros juegan en el mítico Estadio Azteca, los cementeros serán los locales administrativos en esta ocasión. El partido será este domingo 27 de octubre a las 20:45 horas (tiempo del centro de México) y la transmisión será por la cadena TUDN.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Jesús López, el mexicano que defenderá a Guatemala y festejaría un gol contra el Tri

Los apuntes del Tata: las opiniones Gerardo Martino sobre el presente y futuro de la selección mexicana

Susto en la Liga MX: un ladrón causó un incendio en el estadio del León

“El show debe de continuar”: 30 casos positivos de COVID-19 en un solo equipo no detienen a la Liga MX