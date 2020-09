“Me enseñó a ser un ca…”: pupilos de Francisco Bonilla lamentaron la muerte de su entrenador

Pupilos de Francisco Bonilla lamentaron la muerte de su entrenador (Foto: Twitter/ @CONADE)

El boxeo mexicano está de luto. Francisco Bonilla Vázquez, entrenador en jefe de la selección de ese deporte, falleció este jueves, terminando así una carrera llena de logros y de muchos grandes pugilistas en sus filas.

Tras conocer la noticia, varios boxeadores lamentaron la muerte de la esquina azteca. Uno de ellos fue el púgil oaxaqueño Sergio Chirino Sánchez, quien lo recordó como un hombre que lo ayudó para que llegara a la cima.

“Descanse en paz profesor Bonilla de la selección mexicana de boxeo, quien fue mi entrenador por cuatro años, me enseñó a ser un cabrón y usted hizo que Chirino llegara muy lejos y creyera en mí, gracias”, compartió en una entrevista con la Conade.

El seleccionado Carlos Antonio Rodríguez Moreno comentó que Bonilla era un ejemplo para los atletas por su exigencia. Explicó que se daba el tiempo de hablar con cada uno de sus pupilos para que pudieran conseguir sus metas individuales.

Bonilla Vázquez inició como entrenador auxiliar de la selección de 1994 al 2000 (Foto: Twitter/ @COM_Mexico)

“Siempre se daba el tiempo para hablar con todos los boxeadores y a su puro estilo animarnos. Fue un hombre muy trabajador, nunca faltaba a entrenar, muy estricto. Siempre te hacía sacar lo máximo de ti, fue un gran consejero y amigo, pero sin dejar nunca su lugar como entrenador”, expresó.

La bajacaliforniana Crisna Álvarez coincidió con sus compañeros de profesión sobre la exigencia del entrenador. No obstante, aclaró que esa forma de comportarse la hacía ser una mejor boxeadora.

“Era un entrenador muy duro que siempre buscaba la perfección, pero en lo particular sentir al profe Bonilla en mi esquina, me daba una tranquilidad y seguridad en cada una de mis peleas, confiaba en mí y yo en él, en su trabajo y eso bastaba para disfrutar el momento arriba del ring y sentirme segura del resultado”, aseguró.

La especialista en peso mosca comentó que la noticia aún le parece inverosímil. Señaló que es una pérdida dolorosa para todo el equipo de la selección mexicana de boxeo.

El entrenador aportó 28 años de su vida para forjar a grandes pugilistas nacionales (Foto: Twitter/ @misaelotee)

“Siempre me decía que tenía energía de más, que no paraba, me apodó la “Chiquita” en el equipo. Es una pérdida sumamente dolorosa que todo el equipo lo sentimos desde lo más profundo, sigo sin creerlo”, lamentó.

Y es que este jueves falleció Bonilla a consecuencia de un infarto. El entrenador aportó 28 años de su vida para forjar a grandes pugilistas nacionales como Abner Mares, Óscar Valdez, Arturo Santos, Joselito Velázquez, Lindolfo Delgado, Juan Pablo Romero, Brian González.

“Con profundo dolor, nos enteramos que el día de hoy, por la madrugada, falleció nuestro entrenador en jefe de la selección nacional, Prof. Francisco Bonilla Vázquez. Hombre leal, trabajador y dedicado al 100% a su trabajo. Hombre apegado a su familia. Lo recordaremos por siempre. En paz descanse”, informó la Federación Mexicana de Boxeo (FMB) a través de sus redes sociales.

Bonilla Vázquez inició como entrenador auxiliar de la selección de 1994 al 2000. En ese mismo año se convirtió en el entrenador en jefe del combinado azteca, con el que alcanzó la gloria olímpica.

Francisco Bonilla dirigió a la selección en cinco ciclos olímpicos (Foto: Athit Perawongmetha/ Reuters)

Dirigió a la selección en cinco ciclos olímpicos: Sídney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016. Además, colaboró con Mario González para la conquista de la medalla de bronce en los 51 kilogramos en los Juegos Olímpicos de Seúl ’88.

Sus máximos logros fueron con Cristian Bejarano y Misael Rodríguez, quienes se colgaron la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 y Río 2016, en los 60 y 75 kilogramos, respectivamente.

Durante 20 años con la selección acumuló más de 100 medallas entre Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos y Campeonatos Mundiales. Asimismo, fue el único entrenador mexicano que cuenta con un certificado nivel tres estrellas, máximo grado a nivel internacional, otorgado por la Asociación Mundial de Boxeo Amateur (AIBA).

