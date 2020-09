“Santos tiene que estar en la Liguilla”: Andrade reconoció poco margen de error en la recta final del torneo

Andrade reconoció poco margen de error en la recta final del torneo (Foto: Cortesía/ Club Santos)

Santos Laguna está al borde de la zona de calificación de la Liga MX. Después de varias jornadas fuera de los primeros 12, los dirigidos por Guillermo Almada saben que no pueden dejar ir puntos en la recta final del torneo y salir de los puestos de Liguilla.

“Ahorita nos quedan seis juegos importantísimos, con rivales muy difíciles. Es una Liga donde el que pierde, el otro se le sube: está para todos”, comentó el mediocampista David Andrade en conferencia de prensa.

El jugador de 27 años aseguró que el club lagunero no puede quedarse fuera de la Fiesta Grande por su historia. “El grupo está consciente que Santos tiene que estar en la Liguilla y así va a ser”, aseveró.

El grupo viene trabajando bien, vamos al alza. Confío en que mis compañeros y yo vamos a seguir haciendo las cosas bien

El jugador de 27 años aseguró que el club lagunero no puede quedarse fuera de la Fiesta Grande (Foto: Cortesía/ JAM MEDIA/ Club Santos)

“Como nos dice Guillermo: ‘Siempre hay que salir como si fuera una final’. Hemos venido proponiendo en los partidos, pero lamentablemente nos ha faltado en la definición, creo que es una buena semana para trabajar en eso”, indicó.

Y es que los de La Comarca no tendrán partido este fin de semana debido a los 30 positivos a COVID-19 en Xolos, equipo que sería su próximo rival. Por ello, el lateral mexicano espera que en esta semana puedan afinar detalles para su siguiente encuentro.

“Creo que va a ser una buena semana para recuperar jugadores que vienen de lesiones y por el cansancio de algunos compañeros. También es una buena semana para corregir errores y sumar para llegar al objetivo que es estar en la Liguilla”, explicó.

El futbolista colimense dijo sentirse agradecido por los minutos en la cancha en este torneo (Foto: Cortesía/ Club Santos/ Armando Marin/ JAM MEDIA)

Cuestionado de los altibajos de los verdiblancos, Andrade respondió que Santos presenta su mejor versión cada fin de semana. “Cada juego es distinto, cada rival es diferente, pero creo que la iniciativa es seguir trabajando los partidos”, agregó.

En lo personal, el futbolista colimense dijo sentirse agradecido por los minutos en la cancha en este torneo. “Día con día trato de ser mejor, de hacerle caso a los que tienen más experiencia para aplicarlo en el campo”, expresó.

David Andrade se ha afianzado en la titularidad desde que salió Gerardo Arteaga a Europa. Además, ha sido su torneo con los Guerreros en donde ha sumado más minutos (608′), contando sus dos etapas en el club.

“Ahora, con la salida de Arteaga, yo sabía que se me podía dar la oportunidad y siempre estuve preparado para cuando llegara. Hoy en día que estoy jugando, con la confianza de mis compañeros y del cuerpo técnico, me siento arropado y me hace seguir trabajando día con día”, externó.

Gerardo Arteaga ahora juega en el Genk de Bélgica (Foto: Cortesía/ Club Santos)

El mexicano recordó cuando el torneo pasado fue suspendido por la epidemia de COVID-19. “Desde que me fui a casa, tuve esa certeza de que se me tenía que dar la oportunidad. No dejé de trabajar durante toda la pandemia”, aseguró.

“Me estoy matando por hacer bien las cosas, por tener más minutos, de que Guillermo me siga tomando en cuenta. Realmente me siento bien, con más ganas de querer jugar y de poder estar en la Liguilla”, concluyó Andrade.

Santos jugará hasta el viernes 2 de octubre, cuando visite al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. En cambio, el partido contra Tijuana será recorrido para el 11 del mismo mes.

