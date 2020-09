Una jugador de la NBA fue expulsado de la burbuja en Orlando por romper el protocolo de seguridad

Danuel House fue expulsado de la burbuja de la NBA en Orlando (Reuters)

Mientras los playoffs de la NBA están en una etapa definitoria camino a definir quiénes serán los dos finalistas que buscarán el título, la liga hizo un anuncio que generó revuelo en plena competición. En las últimas horas, la organización que tiene cara visible al comisionado Adam Silver confirmó que expulsó a un jugador por violar el protocolo de seguridad establecido en la burbuja de Orlando.

El pasado martes, Danuel House, escolta de los Houston Rockets, rompió las reglas impuestas por la liga al dejar ingresar a una persona no habilitada para estar dentro del complejo ESPN Wide World of Sports. Así lo confirmaron las autoridades de la competencia más famosa en el mundo del básquet a través de un comunicado: “La NBA ha concluido la investigación de la reciente violación en el protocolo del campus de salud y seguridad. Los hallazgos indican que: (1) el alero de Houston Rockets, Danuel House, compartió su habitación de hotel durante múltiples horas del 8 de septiembre con una persona que no estaba autorizada a estar en el campus”.

Además, confirmó que el número 4 de Houston debió abandonar la concentración del equipo de manera automática y salir de la burbuja. “Mr. House dejará el campus de la NBA y no participará en los partidos restantes de Rockets en la temporada”. Más allá de la situación que tiene como protagonista al jugador de 27 años, la liga también anunció que “no se encontró evidencia de que otros jugadores o staff hayan estado en contacto con el invitado o hayan estado involucrados en este incidente”.

El comunicado de la NBA que anuncia la expulsión de Orlando de Danuel House

A pesar que la NBA no confirmó quién fue la persona que tuvo contacto con House, la prensa de los Estados Unidos sugirió que una enfermera encargada de tomar pruebas para los test de coronavirus habría sido la otra protagonista de esta historia que terminó con el escolta de los Rockets fuera de la concentración especial que armó la liga para reiniciar la competencia tras la suspensión por el avance de la pandemia que se concretó el pasado 11 de marzo.

Es válido recordar que el equipo dirigido por Mike D' Antoni decidió no utilizar a House en el cuarto partido de la serie por las semifinales de la Conferencia del Oeste entre Houston y Los Ángeles Lakers ya que el jugador estaba atravesando la investigación de la NBA. Este sábado se disputará el juego 5 del enfrentamiento entre ambos equipos: la franquicia que tiene como estrella a LeBron James corre con ventaja de 3-1 y, en casa de superar al conjunto de James Harden, logrará clasificar a la final de la conferencia, la antesala de las finales.

Houston perderá a una valiosa pieza de recambio para lo que podría ser su último encuentro en la presente temporada de la NBA. En 63 partidos durante la fase regular, House promedió más de 10 puntos, 4 rebotes y 1 asistencias por juego. Dichos números mejoraron durante la postemporada, ya que alcanzó promediar más de 11 puntos y casi 6 rebotes.

House llegó a los Rockets en la temporada 2018-2019 (USA TODAY Sports)

House desembarcó en la NBA después de no haber sido elegido por ninguna franquicia en el Draft del 2016. Después de completar cuatro años en el básquet universitario -dos en la Universidad de Houston y otros dos en Texas A&M-, el tirador firmó un contrato con los Washington Wizards para jugar la temporada 2016-2017 pero fue despedido a mitad de la campaña. Tras participar en varios equipos de la G League, la liga de expansión, los Rockets lo sumaron la pasada temporada.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

De espalda y ante tres rivales, el inverosímil doble de LeBron James en la victoria de Los Angeles Lakers ante los Houston Rockets