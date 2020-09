De la Copa Libertadores a la LBM: la conmovedora historia de Luis Páez, futbolista colombiano de Neza FC

Luis Páez desde niño sabía que su destino estaba en una cancha de fútbol (Foto: Twitter/ @luispaez9_)

Luis Páez sabía desde niño que su destino estaba en una cancha de fútbol. Nació en el municipio pobre de San Pedro de Urabá, Colombia, y su familia no tenía los recursos para financiar los entrenamientos en un equipo formal.

Con 11 años, tuvo que trabajar en una terminal de autobuses de su pueblo y así ahorrar para ir a probarse a la ciudad de Medellín, donde se establecieron equipos como Atlético Nacional. Cargaba maletas de los pasajeros y estos le daban un pequeño pago por sus servicios.

“Solamente iba a ir a la prueba, no tenía nada escrito todavía, pero siempre creí que, si me conseguía los pasajes y me iba a probar, no iba a regresar. Me ayudó a seguir trabajando y no decaer de ese sueño que siempre tuve de niño”, comentó el ahora futbolista profesional en entrevista con Infobae México.

Por la misma situación económica, su padre tenía reservas de los deseos de su hijo. “Vas a trabajar y gastar dinero a lo tonto para irte a jugar fútbol que nunca te va a dar dinero. Trabajar sí da dinero. Trabaja para que tengas dinero más adelante”, contó Luis con los ojos emocionados por las palabras de su progenitor.

La trayectoria de Luis Páez (Foto: Cortesía/ Neza FC)

Su madre, en cambio, siempre creyó el sueño de Luis, que lo impulsaba para que consiguiera sus metas. “Desde que empecé a trabajar en la terminal de mi pueblo, ella me veía las ganas y siempre creyó en mí”, resaltó.

Años después pudo llegar a las inferiores de Independiente de Santa Fe, pero también tuvo una dura prueba para ingresar en una visoria de más de 600 niños. “El primer día que llegué, la altura me pesaba mucho. Me fue muy mal, pero ya me conocían y me dieron la oportunidad de seguir probándome. Ahí llegué al Sub-20”, recordó.

En aquel año, El Cardenal logró la hazaña de volver a levantar el título 37 años después. “Yo estaba cierto día viendo la final de Santa Fe y al año que seguía ya estaba entrenando con los de primera”, mencionó con una sonrisa curva de media luna.

El delantero debutó en Independiente de Santa Fe (Foto: Twitter/ @luispaez9_)

Todo empezó por un partido amistoso entre las fuerzas básicas y el primer equipo. Luis sorprendió al cuerpo técnico al anotar un hat-trick y al día siguiente empezó a entrenar. “Quedo en Santa Fe, me suben a primera, me debutan, firmo mi contrato, comienzo a jugar y ya, fue súper rápido. Nunca me lo esperaba”, resumió el futbolista sus primeros años como profesional.

“Cuando recién firmé el contrato dije: ’Va para mi papá‘, porque nunca creyó en mí. Lo primero que hice fue decirle: “Papi, adivine qué, acabo de firmar contrato con un equipo” y ya me dijo ’felicidades, m’ijo’. Para mí fue una alegría muy grande. Lo demostré”, sentenció.

La Libertadores, el sueño del fútbol

Páez no ha jugado una final del torneo sudamericano, pero sí pudo disputar tres partidos con Independiente de Santa Fe (Foto: Jorge Adorno/ Reuters)

Es el sueño de todos los jugadores, dijo Gabriel Barbosa (mejor conocido como Gabigol) en una entrevista, días antes de conseguir la Copa Libertadores de 2019 contra River Plate. Páez no ha jugado una final del torneo sudamericano, pero sí pudo disputar tres partidos con Independiente de Santa Fe.

En su primer duelo las piernas le temblaban, por lo que tuvo que hacer movimiento de calentamiento para que no se le notara el nerviosismo. Cuando entró al campo, logró alargar una pelota con la cabeza y le realizan una falta. “No es como entrar y que el balón te rebote o se te vaya o la piernas, entonces entré con confianza”, explicó.

Fue algo muy bonito que viví ahí en ese equipo y creo que es uno de los recuerdos más lindo que tengo hasta ahora en el fútbol

“La verdad estaba muy nervioso. Súper nervioso. Ansioso de querer entrar a campo, pero nervioso al mismo tiempo. No sabía cómo iba a hacer las cosas. Con un torneo tan importante, yo creo que el nervio siempre va a existir, esa cosquillita, esas ganas de entrar”, relató sobre su primer partido en la justa internacional.

Malaventurado en México

El ariete tuvo una lesión en el hombro, lo que provocó que saliera del Puebla (Foto: Twitter/ @luispaez9_)

Luis cuenta que una persona le dijo que podía llegar a los Pumas de la UNAM, por lo que quiso probar suerte en México para tener reflectores para ir a Europa. Sin embargo, esta persona le prometió humo y perdió su lugar en El Cardenal.

Yo ya había tomado esa decisión y ya tenía que morir con esa decisión

Sin equipo y en un país ajeno, conoció a Hugo Vázquez, quien ahora es el presidente de Neza FC de la Liga de Balompié Mexicano (LBM). Empezó a entrenar en el equipo de Gladiadores y un año después pudo llegar al Puebla.

“Fue ahí que me fui a la Franja, pero otra vez volví a empezar de cero. Ya no fue Primera División ni nada, sino a la Segunda. Comencé una etapa nueva en mi vida”, explicó el delantero de 26 años.

Neza FC y un nuevo comienzo

Luis Páez porta la playera de Neza FC (Foto: Cortesía/ Neza FC)

Con los camoteros no le fue bien. Tuvo una lesión en el hombro y salió del equipo poblano. No obstante, Hugo Vázquez volvió a entrar a escena y lo llevó a su nuevo proyecto: Neza FC, que busca retomar la historia de Toros Neza.

“Ando muy agradecido con esa liga (LBM), la verdad. Le ha abierto las puertas a muchos jugadores que de pronto ya pensaban que su carrera futbolística estaba terminada. Ahorita vuelven a soñar otra vez, como estoy haciendo yo en este momento. Soñar y creer que me puedo ir todavía a Europa, la MLS, muchos equipos a los que de pronto me quisiera ir”, aseguró el colombiano.

Para el sudamericano, lo que busca con Neza FC es ganar el título de la primera LBM para que todos los volteen a ver. “Ahorita es trabajar al 100, porque uno como extranjero siempre te van a exigir y más si estás en México”, agregó.

Hugo Vázquez volvió a entrar a escena y lo llevó a su nuevo proyecto: Neza FC (Foto: Neza FC)

Me voy a matar y voy a demostrar en cada partido para siempre darle una alegría a nuestra afición

Por último, al preguntarle qué es lo que aportará Luis Páez al grupo, el ariete colombiano contestó contundente: inculcar la fe en uno mismo. “Si crees en ti mismo, yo creo que las cosas las consigues. Nuestros sueños no los podemos dejar de lado. Si tenemos un sueño yo creo que hay que luchar por él hasta el final”, concluyó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Jorge Ríos, el futbolista de Neza FC que sigue los pasos del Turco Mohamed y el Piojo Herrera

“Es un sueño regresar otra vez a Neza”, dijo el argentino Germán Arangio ahora en su etapa con técnico

Neza FC y la fórmula de un proyecto que promete “quedarse para siempre”

De un pueblo maya a jugar en el Atlante: la historia del Charol Reyes, mexicano que ahora busca la gloria con Cimarrones de Sonora