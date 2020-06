Fidel Kuri respondió a Yon de Luisa y asegura tener pruebas que desmienten a la Femexfut (Foto: Crisanta Espinosa Aguilar/ Cuartoscuro)

Fidel Kuri Grajales desmintió a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y a un medio. El presidente de los Tiburones Rojos de Veracruz aseguró que sí pagó los derechos de formación del jugador uruguayo Matías Santos.

Por medio de una carta dirigida a Eric Vázquez Fong, editor del sitio Medio Tiempo, el empresario veracruzano lamentó que, según él, el reportero Enrique Martínez Villar no verificó la información de las declaraciones de Yon de Luisa, presidente de la FMF.

“Es claro, evidente y obvio, que los intereses del ‘reportero’ en mención están subordinados a los propios intereses de la FEMEXFUT, esa alineación sólo se justifica, si su reportero ha recibido algún beneficio extraordinario para golpear a quienes somos oposición, utilizando su medio de comunicación sin la ética que se supone los caracteriza”, reza la misiva que tiene en posesión Infobae México.

Fidel Kuri Grajales desmintió a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y a un medio (Foto: Ilse Huesca/ Cuartoscuro)

Kuri Grajales también les envió pruebas del recibo de pago que le realizaron al Montevideo Wanderers de Uruguay, club que formó a Matías Santos. “Estas y otras pruebas, han sido entregadas en los tribunales, donde han tenido que declarar aquellos que dicen que mis demandas los tienen sin cuidado y que sólo son patadas de ahogado”, se lee en el documento.

Asimismo, el también ex diputado exhortó al medio para realizar la investigación sobre las declaraciones del directivo de la FMF. Además, se puso a su disposición para aclarar el tema.

“Derivado de lo anterior, quedo a sus apreciables órdenes, para cuando usted o alguno de los reporteros que sí se dirigen con ética, profesionalismo y responsabilidad, deseen hacer una investigación profunda y veraz antes de publicarla”, finaliza la carta.

Kuri aseguró que sí pagó los derechos de formación del jugador uruguayo Matías Santos (Foto: Twitter/ @mwfc_oficial)

Cabe destacar que Infobae México buscó a Vázquez Fong y Martínez Villar para que dieran su versión sobre la carta. Sin embargo, no hubo respuesta de ellos y el medio no se ha pronunciado al respecto hasta este domingo en la tarde.

Y es que este sábado Medio Tiempo publicó una entrevista con Yon de Luisa. En ella, el presidente de la FMF, habló sobre la desafiliación del club en diciembre de 2019 y la batalla legal que tienen con el empresario de Veracruz.

“El Club Veracruz no es un afiliado, ya no nos quita en nuestra operación del día a día nuestra atención, si piden videos de la Asamblea, no hay porque no nos grabamos, solo hay actas y si hay que trabajar con las autoridades, lo hacemos pero ya es tema de abogados”, dijo De Luisa en la entrevista.

Enrique Bonilla y otros directivo de la FMF son acusados por Kuri de Fraude Equiparado, Usurpación de Profesiones, Uso Indebido de Documentos, posible Asociación Delictuosa (Foto: Steve Allen/Infobae)

Esto en medio de investigaciones en contra de varios directivos de la FMF. Los imputados en el caso son Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, Ana Esther Peniche Adame, directora general de regulación y asuntos deportivos de la FMF, y Alejandro Irarragorri, presidente del Grupo Orlegi.

De acuerdo con investigaciones de Víctor Hugo Arteaga, periodista de El Financiero, Kuri Grajales acusa a estas personas de Fraude Equiparado, Usurpación de Profesiones, Uso Indebido de Documentos, posible Asociación Delictuosa.

Kuri y su escuadra fueron desafiliados en diciembre del año pasado. Esto, supuestamente, por incumplir una serie de acuerdos que había hecho antes de terminar el Clausura 2019 con los dueños de los otros equipos. La Federación argumentó que incumplió con sus cuotas al interior de la Liga, con pagarle a sus jugadores salarios atrasados, no liquidar supuestamente controversias con jugadores y que la FIFA determinó debía hacerlo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Tiburones Rojos vs Femexfut: así es el contraataque legal de Fidel Kuri tras la desafiliación de Veracruz

Abogados de Fidel Kuri desconocen denuncia de Femexfut por violencia de género

Escándalos y glorias: las trágicas historias de los equipos que han desaparecido de la Liga MX

“No te metas con los poderosos”: la amenaza del presidente de la Liga MX a Fidel Kuri