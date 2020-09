Marcelo Flores, el mexicano de 16 años que ya entrenó con el primer equipo del Arsenal de la Premiere League

(Foto: Instagram/10marceloflores)

Nacido en Canadá, pero de padre mexicano, Marcelo Flores es considerado como uno de los grandes prospectos del Arsenal FC, de la Premiere League de Inglaterra. Y es que a pesar de tener solo 16 años de edad y jugar en la categoría sub-18, este martes tuvo su primer entrenamiento con el plantel estelar de los “Gunners”.

Así lo anunció a través de su cuenta de Twitter su padre Ruben Flores, quien jugó en la década de los noventa en la Liga MX con el Cruz Azul y el Atlante: “Orgulloso de este joven, hoy entrena por primera vez con el primer equipo. ¡La experiencia fue irreal! Sigue trabajando duro hijo” , escribió.

En entrevista para la cadena ESPN, compartió su experiencia con las estrellas del Arsenal y ser observado por el estratega español Mikel Arteta y su cuerpo técnico, en busca de poder llegar a darle una oportunidad en el futuro.

Fui a entrenar como todos los días y después mi profe vino y me dijo que iba a entrenar con el primer equipo para ayudarlos en el juego que viene esta semana. Me divertí mucho, me gustó todo, estuve jugando como extremo izquierdo contra (Héctor) Bellerín y hay un ambiente muy bueno. Todos hablaron español

También señaló que la diferencia entre categorías es notoria sobre todo en la resistencia física, por lo que este fogueo le servirá para seguir con su deseo de debutar con la escuadra londinense a nivel profesional.

Me deja con un espíritu de que quiero regresar a los entrenamientos del primer equipo y jugar con ellos todo el tiempo, era mi sueño, para jugar con jugadores muy buenos pero tienes que esperar tu tiempo. Todos son diferentes, hay quienes corren mucho y otros son más tranquilos, Bellerín es muy bueno y Pepe también ha hecho cosas muy buenas

En marzo de 2019, Marcelo se convirtió en jugador de las fuerzas básicas del Arsenal proveniente del Ipswich Town, del Football League One de Inglaterra.

Asimismo, lleva el fútbol en las venas, pues su madre, de ascendencia inglesa, jugó en el balompié femenil de Canadá. Mientras que sus hermanas, Silvana y Tatiana, también juegan en Londres, pero con el Chelsea FC, incluso la primera de ellas fue subcampeona del mundo sub-17 con México, en Uruguay en 2018.

Tres opciones, pero quiere jugar con México

Si bien tiene la oportunidad de representar a la selección inglesa o canadiense, Flores se ha inclinado por defender al Tri, debido al seguimiento que le han dado y las diversas convocatorias que ha recibido. Sin embargo, al no tener participación con la Selección Mexicana mayor, su decisión todavía podría cambiar.

Es bueno tener tres opciones. He elegido México porque es donde es originaria la mayor parte de la familia de mi padre y quiero que se sientan orgullosos. Siento que México es uno de los mejores países para representar en futbol. Me recibieron muy bien, todos son buenos amigos, me tratan muy bien y me gusta jugar para México

Al respecto de su elección, su padre aseguró al mismo medio que respetará la decisión de su hijo y lo único que le ha pedido es que siempre elija con el corazón debido al gran compromiso que representa defender la selección de un país.

La decisión es de él. Tiene la posibilidad de representar a las tres selecciones y tendrá que hacer una decisión sabía, dónde hará su mejor desarrollo y dónde va a tener más oportunidad. Pero lo que yo le he dicho siempre es que tiene que venir del corazón, uno no puede jugar si no lo siente, se tienen que sentir los colores, va a representar a mucha gente, va a representar a un país

Cabe mencionar que el único azteca que ha logrado vestir la camiseta del Arsenal fue Carlos Vela, quien ha pesar de su talento careció de regularidad. En las tres temporadas con los “Cañoneros” (2008-2011) anotó 11 goles y dio 10 asistencias.