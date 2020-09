Horarios y partidos a seguir de la jornada 9 de la Liga MX: Pumas a conservar el invicto, Cruz Azul por la revancha

Carlos Gonzalez (i) de Pumas festeja una anotación ante Tigres hoy, durante un partido correspondiente a la jornada 6 del Torneo Guardianes 2020 del fútbol mexicano, en el estadio Universitario de la ciudad de Monterrey (México). EFE/Miguel Sierra

Los Pumas, el único equipo que no ha perdido en el torneo Guard1anes-2020 (ex Apertura 2020) del fútbol mexicano, expondrá su etiqueta de invicto ante el Santos en partido de la novena jornada que se jugará a media semana.

Esta novena fecha marca la mitad de la fase regular del torneo; después de las ocho primeras, los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México marchan en la segunda posición con 16 puntos.

Luego de que el español Miguel González ‘Míchel’ renunciara a la dirección técnica a escasos días del inicio del torneo, el argentino Andrés Lillini se hizo cargo del equipo y, contra todos los pronósticos, lo ha mantenido en la parte alta de la tabla.

En un plantel sin grandes figuras que además no se reforzó, Lillini ha encontrado su formación ideal en la que destaca la presencia de dos delanteros: el paraguayo Carlos González y el argentino Juan Dinenno.

Dinenno con seis goles y González con cuatro han aportado dos terceras partes de la producción goleadora de los Pumas.

“Aprendimos a jugar con dos puntas y eso nos ha traído un crédito bastante alto”, explicó Lillini. “Eso nos ha traído la capacidad de tener una mejor posición, ellos no sólo se quedan en el área y eso les facilita el trabajo a los volantes”.

El rival en turno de los Pumas el próximo jueves en el estadio Corona será el Santos del director técnico argentino Guillermo Almada, que ha tenido un desempeño irregular y marcha en la decimotercera posición con nueve puntos.

A RECUPERAR LA PUNTA

El fin de semana pasado, el Cruz Azul sufrió su segunda derrota del torneo, nuevamente ante un equipo de la parte baja de la tabla, en esta ocasión el Atlas.

El equipo celeste se quedó con 16 puntos y dejó el liderato al caer a la tercera posición. Su entrenador, el uruguayo Robert Dante Siboldi, sacó su conclusión para buscar soluciones de cara a su siguiente partido ante el Pachuca, el miércoles en el estadio Azteca.

El jugador Jonathan Rodríguez de Cruz Azul celebra tras anotar un gol contra Necaxa, durante un partido por la jornada siete del Torneo Guardianes 2020 del fútbol mexicano celebrado en el Estadio Azteca de Ciudad de México (México). EFE/José Méndez/Archivo

“Nos falta en el último tercio del campo, nos vamos a enfocar en la coordinación y la finalización de las jugadas a la ofensiva, el equipo ha estado bien a la defensiva”, consideró Siboldi.

SUEÑAN CON LIGUILLA

El Guadalajara llegó a 11 puntos luego de vencer a domicilio 3-1 a los Tigres. Este resultado devolvió a las ‘Chivas’ las ilusiones de pelear por llegar a las finales.

“Ganamos en una de las plazas más difíciles del fútbol mexicano, eso manifiesta que el equipo puede ir creciendo y mejorando, eso nos da confianza y tranquilidad para buscar la posibilidad de calificar”, expresó Víctor Manuel Vucetich, director técnico del ‘Rebaño’.

El martes, el Guadalajara recibirá en el estadio Akron al Querétaro que, a pesar de tener un plantel modesto y de su paso irregular, ha sido capaz de vencer a equipos con nóminas más altas como Cruz Azul, América y Querétaro.

LÍDER CON AUTOCRÍTICA

Ocho goles han sido suficientes para que el León haya obtenido hasta ahora cinco triunfos y dos empates a cambio de una derrota con lo que es líder con 17 puntos.

Sin embargo, esa posición de honor no tiene del todo convencido a Ignacio Ambriz, adiestrador mexicano de ‘La Fiera’.

El jugador Edgar Felipe Pardo de Pachuca (d) disputa el balón con el jugador Osvaldo Rodriguez de León (i) hoy, durante el encuentro entre Tuzos del Pachuca ante León, correspondiente al encuentro de la Jornada 04 del torneo Guardianes 2020 del fútbol mexicano, en el estadio Hidalgo de Pachuca (México). EFE/ David Martínez Pelcastre

“Aún tenemos cosas que mejorar para mostrar nuestra mejor versión, y la quisiera ver ya porque hay cosas que no me gustan de mi equipo”, admitió Ambriz. “No me incomoda ser líder, pero tenemos que mantener regularidad, la seguridad defensiva y un estilo de juego”.

El miércoles, el León recibirá en el estadio Nou Camp a los Tigres que, a pesar de su poderosa nómina encabezada por el delantero francés André-Pierre Gignac, son décimos con 10 puntos.

JORNADA COMPLETA

Partidos del martes

Atlético San Luis-Necaxa (17:00 horas) por ESPN

Toluca-Juárez (19:00 horas) por TUDN

Monterrey-Atlas (19:07 horas) por Fox Sports

Guadalajara-Querétaro (21:00 horas) por Izzi

Puebla-América (21:00 horas) por TV Azteca

Partidos del miércoles

León-Tigres (17:00 horas) por Fox Sports

Cruz Azul-Pachuca (19:00 horas) por TUDN

Mazatlán-Tijuana (21:00 horas) por TV Azteca

Santos-Pumas (21:06 horas) por Fox Sports

Con información de AFP

MÁS SOBRE EL TEMA

Con figuras del pasado, La Liga de España presentó su temporada número 90 de la historia

Kylian Mbappé tiene coronavirus y fue desafectado de la selección de Francia

Mike Tyson reveló el padecimiento que sufrió tras grabar su primer video boxeando: “Estuve en cama una semana”