Sin Messi La Liga perdería interés: Hugo Sánchez prevé un duro golpe económico para el fútbol de España

La novela entre Lionel Messi y el Barcelona ha encendido las alarmas de la afición blaugrana al considerar que su ausencia sería un duro golpe a nivel deportivo del club, pero también La Liga de España está preocupada, sobre todo por las consecuencias económicas.

Así lo señaló en entrevista para ESPN el ex futbolista mexicano Hugo Sanchez, quien militó en equipos como Real Madrid y Atlético de Madrid, pues consideró que la partida del astro argentino quitaría interés de televidentes alrededor del mundo.

La salida de Messi va a ser un daño tremendo y aunque diga que sin Messi La Liga va a ser lo mismo, no. Me gustaría que cuando acaben los contratos de cuatro años, cuando sepan que no está Messi, Neymar o Cristiano va a tener una gran bajada. La Liga inglesa va a ser la más vista si llega Messi