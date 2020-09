Explosivas declaraciones de Gareth Bale contra el Real Madrid: “Quiero jugar al fútbol pero hacen las cosas muy difíciles”

Gareth Bale expresó su deseo de marcharse del Real Madrid (REUTERS)

Es muy paradójico pero real. Gareth Bale, uno de los hombres más importantes para los éxitos europeos del Real Madrid, vive un calvario en la institución. Ha ganado cuatro veces la UEFA Champions League e incluso marcó goles cruciales en los triunfos ante el Atlético (2014) y el Liverpool (2018). Es también uno de los fichajes más caros de su historia. Pero situación es crítica, juega pocos minutos y cada vez que puede expresa su furia.

Nuevamente el futbolista galés de 31 años ha roto el silencio para hablar sobre sus deseos de abandonar la Casa Blanca y recuperar su mejor versión. Bale ha afirmado que el club merengue le está poniendo las cosas “muy difíciles” para su salida en este mercado de pases, algo que también pasó en la última temporada.

“Quiero jugar al fútbol, todavía estoy motivado, estoy en forma y tengo mucho que dar (...) Mi futuro está en manos del Real Madrid, yo no puedo hacer mucho más. Ellos lo controlan todo y están poniendo las cosas muy difíciles”, indicó el extremo galés en declaraciones a Sky Sports.

Gareth Bale ha recuperado la sonrisa mientras entrena con la selección de Gales de cara a su participación en la UEFA Nations League (Reuters)

Según las declaraciones de Bale, estos problemas ya existen desde el inicio de la campaña anterior. “Intenté irme el año pasado y el club lo paró todo hasta el último segundo. Perdí un proyecto que me ilusionaba y no se materializó. Y ha habido otras incidencias desde que no me quise ir. El club no lo ha permitido, así que supongo que la pregunta sobre mi futuro es para el club”, sentenció.

Ahora se entrena con la selección de Gales de cara a su participación en la UEFA Nations League –este jueves enfrentan a Finlandia– y el ex jugador de Tottenham sostiene que el calvario que vive en su equipo no afectará a su rendimiento en el combinado nacional de su país: “Lo que pasa en el Real Madrid, pasa allí. Siendo sincero no me afecta nada. Ya tengo experiencia lidiando con ello.”

Zinedine Zidane no tiene en sus planes a Gareth Bale y el jugador galés pide salir del Real Madrid (REUTERS)

En caso de que no existiese la posibilidad de salir del club blanco, Gareth Bale sabe que tiene un “contrato” en vigor y que no le queda más opción que cumplirlo. “Todo lo que puedo hacer es continuar como hasta ahora y con suerte surgirá algo. Tengo 31 años, quiero jugar al fútbol”, insistió.

