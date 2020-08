“No creo que me hubiera ganado”: la atrevida declaración de Julio César Chávez sobre el legendario Salvador Sánchez

JC Chávez en exclusiva: Yo le hubiera ganado a Salvador Sánchez

El ex campeón del mundo y ahora analista de ESPN, Julio César Chávez, hizo una declaración que sorprendió a los fanáticos y amantes del boxeo. “El César” aseguró que si hubiera tenido la oportunidad de enfrentar a Salvador Sánchez, otro peleador emblemático de nuestro país, probablemente lo hubiera derrotado.

“Respeto mucho la carrera de Salvador Sánchez, el hubiera no existe, pero, definitivamente, no creo que me hubiera ganado, con todo respeto, porque él tenía un estilo que a mi se me acomodaba, aparte él peleó con tres boxeadores que yo después enfrente, y los tres me dicen que yo hubiera ganado”, declaró Chávez en entrevista con el periodista Fernando Schwarts.

“Juan Laporte, Ruben Castillo y otro peleador de Phoenix, Arizona, él les ganó por decisión y yo los noqueé”, explicó Julio César a través de YouTube. De igual forma, indicó que, pese a que tuvieron el mismo entrenador, nunca tuvo la oportunidad de conocer a Salvador Sánchez.

“No pude conocerlo, don Cristóbal Rosas fue entrenador de Salvador y después, fue el mío, pero nunca tuve el gusto de conocerlo. Me hubiera gustado conocerlo, la verdad”, expuso el gran campeón mexicano.

“El César” aseguró que si hubiera tenido la oportunidad de enfrentar a Salvador Sánchez, otro peleador emblemático de nuestro país, probablemente lo hubiera derrotado.

Lo único seguro para Julio César Chávez es que “hubiera sido una gran pelea, pero con todo respeto, no me hubiera ganado”. Una hipótesis que jamás sabremos, ya que “Sal” Sánchez falleció el 12 de agosto de 1982 en un accidente automovilístico.

Ante estas declaraciones, Schwarts apoyó la idea de que la pelea entre Chávez y Sánchez hubiera sido un gran espectáculo. “Tienes razón, las peleas entre mexicanos son las mejores peleas que puede haber en el mundo”, concluyó el periodista deportivo.

¿QUIÉN FUE SALVADOR SÁNCHEZ?

La historia de Salvador Sánchez fue trascendente y fugaz. El originario de Santiago Tianguistenco, Estado de México, no necesito mucho tiempo para ganar un lugar en la historia del boxeo mexicano.

“Sal” Sánchez, como también era conocido, inició su carrera a los 16 años de edad e inmediatamente sorprendió a los especialistas. El legendario boxeador sumó 18 victorias por nocaut en dos años.

El récord de Sánchez terminó con 44 victorias, 33 fueron por nocaut, una derrota y un empate. En 1980, el mexicano se consagró como campeón de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el estadounidense Danny “Coloradito” López.

Luego de su victoria contra López, Salvador Sánchez no volvería a dejar el cinturón en vida. Con tan solo 21 años, realizó 9 defensas de su título que lo colocaron en la escena internacional.

Sánchez defendió en nueve ocasiones su titulo mundial de peso pluma (Foto: Especial)

Su victoria ante Wilfrido Gómez es considerada para algunos como la victoria más grande en la historia del boxeo mexicano. El puertorriqueño era uno de los mejores de la época, ya que defendió su campeonato de peso súper gallo en 17 ocasiones y todas las ganó por nocaut.

Otra de sus grandes victorias fue contra Azumah Nelson, quien terminó noqueado en 15 episodios. Cabe señalar que Nelsón es considerado como el boxeador africano más grande de la historia. El ghanes tuvo un récord de 39 victorias (28 por nocaut) y 6 derrotas.

Salvador Sánchez murió a los 23 años de edad, cuando regresaba de Querétaro a bordo de su Porsche modelo 928. Los hechos ocurrieron a las dos de la mañana del 12 de agosto de 1982.

El funeral de Sánchez, en el Estado de México, fue transmitido en todo México por cadena nacional. Su máximo rival, Wilfrido Sanchéz, asistió al último adiós del mexicano.

MÁS SOBRE EL TEMA

Salvador Sánchez y su trágica historia que culminó a los 23 años de edad

“Te voy a dejar como el de la combi”: Julio César Chávez y “Travieso” Arce intercambian amenazas previo a su combate

“Tengo el cráneo más grande de lo normal”: Julio César Chávez reveló por qué soporta tantos golpes