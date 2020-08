“Te voy a dejar como el de la combi”: Julio César Chávez y “Travieso” Arce intercambian amenazas previo a su combate

REUTERS/Mike Blake/File photo

A pesar de que el país se encuentra en plena pandemia de COVID-19, el mundo del boxeo no se detiene y, ahora, los aficionados del deporte de los guantes esperan con ansias la tercera pelea entre Julio César Chávez y Jorge “Travieso” Arce.

Y es que hace unos días, las redes sociales se encendieron luego de que se diera a conocer que el próximo 25 de septiembre se llevará a cabo dicha pelea. Tanto Chávez como Arce se han caracterizado por ser peleadores carismáticos y mediáticos, atletas que les gusta “calentar” la pelea antes de tiempo.

Julio César Chávez fue el primero en prender las alarmas, ya que a través de su cuenta de Twitter publicó un meme que hace referencia al asaltante de la combi, el cual recibió una golpiza por parte de los pasajeros.

“Así te va a ir Travieso”, escribió el “César del Boxeo” en sus redes sociales como un mensaje intimidatorio para Arce. Cabe señalar que la contienda se realizará en el hotel Las Torres, en la ciudad de Tijuana, con transmisión vía streaming por formato Pago-Por-Evento.

En la función también participarán Julio César Chávez Jr y Omar Chávez, ambos son hijos del ex campeón mundial.

Ante estas declaraciones, el “Travieso” no se quedó callado y decidió mandarle un video a Chávez sobre su rutina de entrenamiento. “Ok viejo picudo, corté la peda y me vine al Gym para que veas que no se me abre la cajuela”, escribió de manera sarcástica el ex campeón del mundo.

En las imágenes se puede apreciar a Jorge “El Travieso” Arce entrando al ritmo de reggeaton y soltando una serie de golpes a la “pera”, artefacto que utilizan los boxeadores para entrenar de cara a su próxima pelea. Tiempo después, se puede observar como brinca la cuerda, demostrando que la edad no ha sido un impedimento para seguir ejercitándose.

“Pareces carrito de las nieves, mismo video de siempre. Dale retuit, pero no te enojes, no te amargues”, concluye Arce en la publicación.

El mensaje le llegó al “Gran Campeón Mundial” y analista de ESPN, así que no dudó en mandarle un segundo recado a su rival mediante su cuenta de Twitter. Con 58 años de edad, “JC” Chávez demostró su poderío.

En el clip, el cual dura 45 segundos, se puede apreciar a Chávez lanzando un combinado de golpes al costal de box. Si bien el legendario boxeador lleva años retirado, la técnica que lo llevó a ser el número 1 del mundo no la ha perdido.

“Te voy a dejar peor que el de la combi. No te vayas espantar si te doy unos izquierdazos”, dijo Chávez mientras lanzaba unos golpes.

La publicación se ha compartido más de 300 veces y cuenta con más de mil reacciones. “No te preocupes campeón, el Travieso se la pasa haciendo Tik-Toks” o “Ve agendando una cita con el dentista, Travieso”, fueron algunos comentarios de los internautas.

