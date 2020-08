Liga MX: América confirmó el regreso de Luis Fuentes

El central tiene experiencia con el plantel y conoce bien la dinámica de la liga mexicana. Además de Xolos, Fuentes jugó con Pumas por casi diez años y acompañó al equipo universitario por dos títulos de campeonato. (Foto: Twitter/ @ClubAmerica)

Después de unos meses como agente libre, Luis Fuentes recibió el anuncio de contratación inmediata por parte del América. El zaguero fue la elección de Coapa para reforzar su plantel tras la lesión de Bruno Valdez.

En el partido del sábado contra Monterrey, el defensa central del América sufrió una lesión en la rodilla. El diagnóstico médico determinó que sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior y una lesión del ligamento colateral medial en la pierna izquierda. En ese momento los azulcremas tuvieron que elegir entre seguir el torneo con su plantel o buscar un reemplazo. El paraguayo será operado este miércoles.

El problema de Miguel Herrera era que Valdez no fue la primera lesión en el puesto. Semanas antes, Emanuel Aguilera y Sebastián Cáceres también sufrieron lesiones que los dejaron fuera de las actividades del Guard1anes 2020. Aguilera acaba de salir de una lesión en la rodilla que sufrió en el juego frente a Pachuca y Cáceres tuvo una intervención a principios de año, por lo que todavía no está en las mejores condiciones.

Luis Fuentes se desempeñó con el América como préstamo en los primeros partidos del torneo Clausura 2020, incluso convirtió dos goles pero no pudo quedarse por conflictos contractuales. Pero Xolos, el equipo que lo prestó en febrero, tampoco lo contrató para el torneo Guard1anes, por lo que entrenó por su cuenta durante las primeras jornadas del torneo.

Bruno Valdez podría estar de regreso en 6 meses (Foto: Twitter @ClubAmerica)

La contratación le vino como anillo al dedo al equipo capitalino, porque no tuvo que negociar con otro equipo para reemplazar a sus lesionados, además de que Fuentes puede incorporarse a los entrenamientos de inmediato.

El próximo partido de Fuentes con su nuevo equipo es el sábado contra el Atlético de San Luis. El América necesita una victoria este fin de semana y necesita demostrar que su defensa puede con el torneo. En los últimos partidos contra Querétaro y Rayados, la escuadra de Miguel Herrera sufrió un par de derrotas que en gran parte fueron provocadas por la debilidad de su línea defensiva.

Otras de las opciones que barajeó el equipo para reemplazar a Valdez fueron el mexicano Héctor Moreno y los argentinos Alan Franco y Ezequiel Muñoz. Los tres casos eran opciones remotas debido a compromisos contractuales previos, los casos de Herrera con el Al-Gharafa de Qatar y de Franco con el Independiente, o el caso de Muñoz que, supuestamente, se salía del presupuesto azulcrema.

Aun así, la contratación de Fuentes no parece ser conformismo del nido. Todo lo contrario, es evidencia de que el equipo no planeó la posibilidad de los incidentes que acabó por enfrentar, si no, hubieran contratado al originario de Chetumal desde la primera vez que pasó por Coapa.

El central tiene experiencia con el plantel y conoce bien la dinámica de la liga mexicana. Además de Xolos, Fuentes jugó con Pumas por casi diez años y acompañó al equipo universitario por dos títulos de campeonato.

Por lo pronto, el América necesita enfocarse en retomar el ritmo que parece haber perdido durante las dos jornadas anteriores y Miguel Herrera necesita una victoria para demostrarle a la directiva que todavía tiene el control de su equipo.

