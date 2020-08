“Tendrá que comerse la banca”: la dura advertencia de Miguel Herrera a Richard Sánchez tras su expulsión en la goleada ante Gallos

El técnico azulcrema se sinceró y explicó que la expulsión que recibió Richard Sánchez en la recta final del primer tiempo fue lo que los debilitó y propició que los de Coapa perdieran el invicto en el Guard1anes 2020 EFE/ David Martinez Pelcastre/Archivo

Luego de que este domingo las Águilas del América fueran goleadas (4-1) por los Gallos Blancos del Querétaro, las reacciones por parte de Miguel Herrera y la prensa mexicana no se hicieron esperar. El técnico americanista tomó con seriedad la derrota y aseguró que su plantel “generó espacios” que el Querétaro aprovechó bien.

De igual forma, “El Piojo” reiteró que tendrá que seguir trabajando para que el equipo logre más volumen de juego y no consiga este tipo de resultados, los cuales en una institución como América no se permiten. “Cuando mejor jugábamos empatamos el partido, y ahí fue cuando nos distraemos, no nos dejan acomodarnos y viene el segundo gol”, comentó Herrera en conferencia de prensa.

El técnico azulcrema se sinceró y explicó que la expulsión que recibió Richard Sánchez en la recta final del primer tiempo fue lo que los debilitó y propició que los de Coapa perdieran el invicto en el Guard1anes 2020. “Desafortunadamente nos condiciona la expulsión, queremos arriesgar, pero en lugar de recuperarnos y acomodarnos, nos anotan a los dos minutos”, señaló.

La acción de Richard Sánchez no fue del agrado de Miguel Herrera, por lo que tendrá que “apretar tuercas” en su plantilla para fortalecerlo. El plantel americanista se vio exhibido por un Querétaro que supo aprovechar las circunstancias y logró tener una semana redonda, ya que en una semana logró derrotar a dos de los planteles más fuertes de la Liga MX (Cruz Azul y América).

El mediocampista paraguayo suma 1 gol en 5 partidos Richard Sánchez ya está en México (Foto: Twitter)

“Jerarquía no tiene nadie, todos son igual, aquí no hay figuras, todos son importantes, pero hay que aceptar que ‘El Cachorro’ se equivocó, pone en riesgo su lugar en la parte titular, si el que entra el próximo partido lo hace mejor, Richard tendrá que comerse la banca, la competencia es así”, declaró el timonel americanista.

Respecto a los lesionados del plantel, Herrera dijo que esta semana espera ya contar con Giovani Dos Santos y con el alta médica de Nicolás Benedetti. Además, resaltó el debut del paraguayo Sergio Díaz, sin embargo, sigue en un proceso de adaptación.

REACCIONES EN MEDIOS

La derrota no solamente se quedó en la cancha, también tuvo un impacto en los medios de comunicación de México. Las mesas de análisis y programas deportivos tenían debates para tratar de explicar la situación del América.

El comentarista de ESPN, Álvaro Morales, aprovechó la situación para mandarle un mensaje a la directiva y a los jugadores. El analista deportivo criticó el funcionamiento del conjunto de Coapa.

Fotografía: Captura de Pantalla (Twitter/ Álvaro Morales)

“Si estos jugadores y cuerpo técnico no pueden con el paquete, que lo digan. El americanismo no tolera esto. Acá no es Chivas ni Pumas. Aunque se mantenga el liderato. Acá no se solapa, eso lo hacen los antiamericanistas”, escribió Morales en su cuenta de Twitter.

Por su parte, David Faitelson también se sumó al debate y reconoció el funcionamiento de Querétaro. El analista de ESPN señaló que había subestimado al Querétaro, pero en la cancha le demostraron otra cosa.

“Exhibido el América en Querétaro y exhibido, también, yo mismo, que la semana pasada dije que el Querétaro era un equipo de la división de expansión disfrazado de la Liga MX...Me disculpo por ello…”, señaló Faitelson en redes sociales.

Fotografía: Captura de pantalla (Twitter/David Faitelson)

Asimismo, señaló que el conjunto de Coapa está lleno de contrastes, ya que en una semana puede pasar del reconocimiento a la crítica. “Sólo en el fútbol mexicano: el jueves el América era un ‘súper equipo’ y el domingo el América no sirve para nada”, escribió Faitelson en su cuenta de Twitter.

MÁS SOBRE EL TEMA

Querétaro consigue los tres puntos en casa tras pasar por encima a América (4-1)

La historia de Anderson Julio, el futbolista que acosó a una mujer mexicana y acusó que todo fue un “montaje”

Cristiano Ronaldo quiere volver a contar con un socio del pasado: la figura que le pidió a la Juventus para la próxima temporada